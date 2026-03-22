ΙΕΠ – Όλες οι αλλαγές σε στελέχωση, επιδόματα και μοριοδότηση

Νέο πλαίσιο στο Ι.Ε.Π. με διεύρυνση στελεχών, επιδόματα και αναγνώριση εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του ως βασικού επιστημονικού πυλώνα της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από ένα πιο ευέλικτο και ελκυστικό πλαίσιο στελέχωσης, νέα οικονομικά κίνητρα και ουσιαστική αναγνώριση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη λειτουργία του.

Τι αλλάζει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Με τις διατάξεις αυτές ενισχύουμε ουσιαστικά το Ι.Ε.Π. ως τον κεντρικό επιστημονικό βραχίονα της εκπαιδευτικής πολιτικής, διαμορφώνοντας ένα πιο λειτουργικό και ελκυστικό πλαίσιο στελέχωσης. Πρώτον, διευρύνουμε τη δεξαμενή στελεχών, δίνοντας τη δυνατότητα να στελεχώνονται θέσεις Συμβούλων όχι μόνο από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και από εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με τετραετή θητεία.

Παράλληλα, ρυθμίζουμε με σαφήνεια το καθεστώς απασχόλησης και επιστροφής, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η λειτουργία του Ινστιτούτου όσο και η υπηρεσιακή σταθερότητα.

Δεύτερον, καθιερώνουμε συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα, ώστε να προσελκύονται εκπαιδευτικοί με υψηλά προσόντα και εμπειρία. Ειδικότερα, για θέσεις Συμβούλου Α’ προβλέπεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως, για θέσεις Συμβούλου Β’ 225 ευρώ μηνιαίως, ενώ τα αντίστοιχα επιδόματα επεκτείνονται ρητά και στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στις θέσεις αυτές.

Τρίτον, αναγνωρίζουμε θεσμικά την εμπειρία στο Ι.Ε.Π., καθώς η άσκηση καθηκόντων Ειδικού Συμβούλου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με 0,50 μονάδες ανά έτος και έως 3 μονάδες συνολικά, ενισχύοντας τη σύνδεση του Ινστιτούτου με τη διοικητική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Τέταρτον, διασφαλίζουμε τη χρηματοδοτική λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς το προσωπικό του συμμετέχει οργανωμένα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενώ για τους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης που απασχολούνται στο Ινστιτούτο προβλέπεται κάλυψη αποδοχών μέσω ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου.

Με τον τρόπο αυτό, δεν κάνουμε απλώς μια διοικητική προσαρμογή, αλλά ενισχύουμε ουσιαστικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Ι.Ε.Π., ώστε οι εκπαιδευτικές πολιτικές να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με μεγαλύτερη επιστημονική επάρκεια, συνέχεια και αποτελεσματικότητα.

