Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ο κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας Gabor Maté

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

O κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών best sellers σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

Πώς σωματοποιείται το άγχος; Πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας; Και γιατί έχουμε κανονικοποιήσει τις λάθος αξίες;

Ο Dr. Gabor Maté έρχεται στη Στέγη για να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε: το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. H Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε χώρο φροντίδας και ειλικρίνειας, μέσα από μια συζήτηση του Δρ. Γκάμπορ Μάτε με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Γιατρός, συγγραφέας best seller βιβλίων και διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Μάτε έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, της παιδικής ηλικίας, της γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων, του χρόνιου στρες και του ADHD. Μέσα από τη μέθοδό του, Compassionate Inquiry (Συμπονετική Διερεύνηση), έχει εμπνεύσει χιλιάδες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να βοηθήσουν ανθρώπους να επανασυνδεθούν με το σώμα και το συναίσθημά τους.

Η παρουσία του Δρ. Γκάμπορ Μάτε στη Στέγη πλαισιώνεται από την προβολή του ντοκιμαντέρ “The Wisdom of Trauma” (2022) και το εργαστήριο «Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», εμβαθύνοντας στη σκέψη και το έργο ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας γύρω από την υγεία και την ψυχή.

Φωτογραφια: Gurudayal Khalsa