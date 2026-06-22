Εκπαιδευτικοί: Τι ισχύει για τη μοριοδότηση τέκνων σε διορισμούς και προσλήψεις

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Το Υπουργείο Παιδείας απαντά για τη μοριοδότηση των τέκνων στους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι τα κοινωνικά κριτήρια συνυπολογίζονται αλλά δεν προτάσσονται της προϋπηρεσίας και των ακαδημαϊκών προσόντων.

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών και η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων βρίσκονται στο επίκεντρο απάντησης του Υπουργείου Παιδείας προς τη Βουλή, με αφορμή αναφορά που αφορούσε το ισχύον σύστημα κατάταξης υποψηφίων.

Στο έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας παραθέτει το νομοθετικό πλαίσιο για τους μόνιμους διορισμούς, τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, η αναπηρία, η προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα.

Το πλαίσιο για διορισμούς και προσλήψεις

Το ισχύον σύστημα για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στηρίζεται στις διατάξεις του νόμου 4589/2019.

Το ίδιο πλαίσιο αφορά και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ενώ η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει μοριοδότησης.

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της διαδικασίας κατάταξης είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

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Η κατάταξη αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με τα κριτήρια να είναι προκαθορισμένα, αντικειμενικά και μετρήσιμα.

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, στο ισχύον σύστημα μοριοδοτούνται τα ακαδημαϊκά προσόντα, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια.

Στα κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνονται ο αριθμός των τέκνων, καθώς και η αναπηρία του ίδιου του υποψηφίου, του ή της συζύγου ή τέκνου, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

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Πώς μετρούν τα τέκνα

Για κάθε τέκνο προβλέπονται τρεις μονάδες, εφόσον πρόκειται για ανήλικο παιδί για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Η μοριοδότηση ισχύει επίσης για άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του ή σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος.

Τι προβλέπεται για την αναπηρία

Για αναπηρία 50% και άνω του υποψηφίου, του ή της συζύγου ή τέκνου, προβλέπεται μοριοδότηση με βάση το ποσοστό αναπηρίας και συντελεστή 0,4 της μονάδας.

Στην περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας ενός από αυτά. Για την αναπηρία του ίδιου του υποψηφίου προβλέπεται μοριοδότηση εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

Τι ισχύει για Ειδική Αγωγή, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το ίδιο πλαίσιο εφαρμόζεται και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Στο έγγραφο παρατίθενται προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, στις οποίες προβλέπεται η μοριοδότηση των τέκνων των υποψηφίων.

Οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι προκηρύξεις 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019, καθώς και οι μεταγενέστερες 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022, 5ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025.

Για τη Γενική Εκπαίδευση αναφέρονται οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, όπως και οι νεότερες 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023, 1ΓΤ/2024, 2ΓΔ/2024, 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026.

Η προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου επισημαίνεται ότι το σύστημα κατάταξης μέσω ΑΣΕΠ είναι σύμφωνο με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται έως τους 120 μήνες, χρονικό διάστημα που, όπως αναφέρεται, συνδέεται με την περίοδο από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών το 2008 έως σήμερα.

Η ισορροπία στο σύστημα επιλογής

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η ισόρροπη προσμέτρηση ακαδημαϊκών προσόντων και προϋπηρεσίας επιδιώκει την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.

Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων και σε υποψηφίους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, ακόμη και όταν έχουν ελάχιστη ή μηδενική προϋπηρεσία.

Γιατί τα τέκνα δεν προτάσσονται

Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι ο αριθμός των τέκνων περιλαμβάνεται στα βαθμολογούμενα κοινωνικά κριτήρια, γεγονός που δείχνει τη φροντίδα του νομοθέτη για την οικογένεια.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο νομοθέτης έκρινε πως ο αριθμός των τέκνων δεν μπορεί να προτάσσεται της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και των ακαδημαϊκών προσόντων, επειδή αυτά τα κριτήρια εξασφαλίζουν πρωτίστως την πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση έμπειρου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού.

Τι έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας

Στην απάντηση γίνεται αναφορά και στις αποφάσεις 407-409/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που παρατίθεται, η μοριοδότηση του αριθμού των τέκνων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται στον νόμο 4589/2019, δεν αντίκειται στη συνταγματική προστασία των πολυτέκνων.

Το σκεπτικό για τους πολύτεκνους υποψηφίους

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το πάγιο σύστημα που εισήγαγε ο νόμος βασίζεται κυρίως στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία και στα ακαδημαϊκά προσόντα.

Παράλληλα, με τη βαθμολόγηση του αριθμού των τέκνων, ο νομοθέτης μεριμνά για την προστασία της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη επικουρικά τα κοινωνικά κριτήρια.

Η τελική θέση του Υπουργείου Παιδείας

Η απάντηση καταλήγει ότι το ισχύον σύστημα λαμβάνει υπόψη την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων, μέσα από τη μοριοδότηση του αριθμού των τέκνων.

Την ίδια στιγμή, διατηρεί ως βασικό κορμό της κατάταξης την προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε η στελέχωση της εκπαίδευσης να στηρίζεται πρωτίστως σε αξιοκρατικά κριτήρια και στην επιλογή προσωπικού με εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.