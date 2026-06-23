Αναπληρωτές: Τι πρέπει να κάνουν για να λάβουν το επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ και τι ισχύει για την προπληρωμένη κάρτα

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Η ΔΠΕ Α’ Αθήνας ενημερώνει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι από την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 ξεκινά η αποστολή των δικαιολογητικών απόλυσης στα προσωπικά email.

Τι θα ισχύσει με το επίδομα ανεργίας στους αναπληρωτές – Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΔΠΕ Α’ Αθήνας, θα αρχίσουν να λαμβάνουν από σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 τα δικαιολογητικά απόλυσης στα προσωπικά τους email.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας καλεί τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν και τον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει τα έγγραφα έως το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026 θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Αναπληρωτών.

Ποια δικαιολογητικά θα αποσταλούν

Η αποστολή αφορά τα δικαιολογητικά που συνδέονται με την απόλυση των αναπληρωτών και αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα έγγραφα περιλαμβάνονται οι βεβαιώσεις ενσήμων-εργοδότη για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, η βεβαίωση προϋπηρεσίας και η λύση σύμβασης.

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Πού θα σταλούν τα έγγραφα

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στο προσωπικό email των αναπληρωτών, γι’ αυτό και η ΔΠΕ Α’ Αθήνας ζητά από τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται και ο φάκελος spam, καθώς είναι πιθανό κάποιο μήνυμα να έχει μεταφερθεί στα ανεπιθύμητα.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν τα λάβουν

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν έχουν παραληφθεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, οι αναπληρωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Αναπληρωτριών και Αναπληρωτών.

Η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email στη διεύθυνση [email protected], με αναφορά στα ταυτοποιητικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγραφούν

Στο μήνυμα προς το Γραφείο Αναπληρωτών θα πρέπει να παρατίθενται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του εκπαιδευτικού.

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Η ΔΠΕ Α’ Αθήνας ζητά η διαδικασία να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί άμεσα ο ενδιαφερόμενος και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μη παραλαβής των δικαιολογητικών.

Ενημέρωση για κάρτα ανεργίας και επίδομα ανεργίας

Στην ίδια ενημέρωση γίνεται αναφορά και σε ενημερωτικό βίντεο για τα δικαιολογητικά και τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας ανεργίας και επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Το υλικό αφορά επίσης το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης και κοινοποιήθηκε από το κανάλι «Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα».

Αναλυτικός οδηγός για το επίδομα ανεργίας σε αναπληρωτές

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν τη σύμβασή τους πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για το δελτίο και το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ, ακολουθώντας την ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται.

Σύμφωνα με ενημέρωση των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ Σεραφείμ Λάππα και Βασίλη Βούγια, με βάση πληροφορίες της ΔΥΠΑ, η αίτηση γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία επικοινωνίας, στο ΚΠΑ2 που θα επιλεγεί και στην προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών.

Πού υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των e-services της ΔΥΠΑ ή μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, gov.gr.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Υποβολή αίτησης» και στη συνέχεια «Αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας», ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία για την παροχή.

Τι ισχύει για την προσέλευση στο ΚΠΑ2

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο και με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας.

Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία γίνεται με τη συνδρομή της υπηρεσίας, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος υποβολής της αίτησης.

Τι δηλώνει ο άνεργος στην αίτηση

Κατά την υποβολή, ο άνεργος ενημερώνεται για τη δυνατότητα συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα τακτικής επιδότησης, καθώς και για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος με το υφιστάμενο σύστημα και με το πιλοτικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, ενημερώνεται για τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησης και τις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, συνυποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση.

Τα στοιχεία που πρέπει να επικαιροποιηθούν

Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος επικαιροποιεί τα στοιχεία τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δηλώνει επίσης αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του και τα στοιχεία τους, ώστε να χορηγηθεί η προβλεπόμενη προσαύξηση.

ΙΒΑΝ και προπληρωμένη κάρτα

Ο άνεργος δηλώνει ενεργό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος, σε έναν από τους συμμετέχοντες Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Στον λογαριασμό αυτό θα εκδοθεί προπληρωμένη κάρτα για την πίστωση των επιδομάτων του. Αν είναι μονογονέας, δηλώνει και τη σχετική πληροφορία, η οποία αξιοποιείται μόνο εφόσον επιλεγεί να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Τι γίνεται μετά την οριστική υποβολή

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο στο οποίο αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει υποχρέωση να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στη ΔΥΠΑ.

Με τη δήλωση αυτή επιβεβαιώνει ότι παραμένει άνεργος και ότι πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα ίδια διαστήματα εμφανίζονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα ανεργίας

Κατά την υποβολή της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική η επισύναψη δικαιολογητικών. Ωστόσο, αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να τα επισυνάψει, μπορεί να το κάνει στο προτελευταίο βήμα, στο πεδίο «Επισύναψη δικαιολ».

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν είναι η καταγγελία σύμβασης εργασίας, δηλαδή το έντυπο Ε6 υπογεγραμμένο από τον άνεργο, ή η βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, δηλαδή το έντυπο Ε7.

Ποια στοιχεία επιβεβαιώνονται αυτόματα

Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται επίσης η έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευόμενων μελών, εφόσον υπάρχουν, τα στοιχεία μισθωτής εργασίας και μη μισθωτής απασχόλησης, καθώς και ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Τα τρία πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνονται μέσω διαλειτουργικότητας και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Το ΙΒΑΝ επιβεβαιώνεται επίσης μέσω διαλειτουργικότητας, ενώ, σε γενικές γραμμές, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται αν λείπει κάτι.

Τι ισχύει για την προπληρωμένη κάρτα

Κάθε δικαιούχος θα λάβει μία και μοναδική προπληρωμένη κάρτα για την καταβολή όλων των παροχών του.

Η δυνατότητα ανάληψης μετρητών περιορίζεται στο 50% του ποσού κάθε επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να δαπανάται μέσω της προπληρωμένης κάρτας.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Η προπληρωμένη κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν αγορά όπλων και τυχερά παιχνίδια.

Ποιοι εξαιρούνται από την κάρτα

Τα άτομα με γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομικές Επιτροπές, που πιστοποιεί οπτική αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις παροχές μέσω πίστωσης στον λογαριασμό πληρωμών ΙΒΑΝ.

Για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους, κρίσιμη είναι η σωστή καταχώριση προσωπικών στοιχείων, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί η επικοινωνία και η αποστολή της προπληρωμένης κάρτας.

Κατά την υποβολή αίτησης για παροχή, οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν με ακρίβεια το όνομα, το κινητό τηλέφωνο, το email, την ταχυδρομική διεύθυνση και το ΙΒΑΝ.

Η διαδικασία υποστηρίζεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο συνεργάζεται με τις εφαρμογές της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, καθώς και με τα συστήματα των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Πόσο είναι το επίδομα ανεργίας

Το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ ανέρχεται στα 564,98 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 10%.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές

Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες επιλέγουν το ΚΠΑ2 της μόνιμης κατοικίας τους και όχι το ΚΠΑ2 του τόπου εργασίας.

Η αίτηση πρέπει να γίνει μέσα σε 60 ημέρες από την απόλυση. Αν υποβληθεί μέσα στις πρώτες 7 ημέρες, η επιδότηση αρχίζει από την 7η ημέρα. Μετά το 7ήμερο, αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Πότε πιστώνεται το επίδομα

Το επίδομα πιστώνεται αυτόματα στην τράπεζα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πίστωση γίνεται συνήθως Παρασκευές.