Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του – Οι απειλές και το χρονικό

Οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν αδικηθεί. Για χρόνια, η κοινή γνώμη τις έχει συνδέσει με αβέβαιες προοπτικές και δύσκολη αγορά εργασίας. Όμως αυτή η εικόνα δεν αντιβαίνει στην πραγματικότητα, ιδίως όταν μιλάμε για συγκεκριμένα τμήματα που συνδυάζουν ανθρωπιστική παιδεία με ψηφιακές δεξιότητες, οικονομική κατάρτιση και αποδεδειγμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Αν ο υποψήφιος έχει μόρια κοντά στα 10.000 και ανήκει στο πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών, τα παρακάτω τμήματα αξίζει πραγματικά να τα προσέξει. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Αυτό που κάνει το τμήμα της Μυτιλήνης ξεχωριστό δεν είναι μόνο το διεπιστημονικό του αντικείμενο, αλλά το γεγονός ότι οι απόφοιτοί του αποκτούν πτυχίο με κατεύθυνση πληροφορικής. Σε μια εποχή που η ψηφιακή διαχείριση πολιτισμικού περιεχομένου, τα έξυπνα μουσεία και η τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσονται ραγδαία, ένας απόφοιτος που συνδυάζει γνώσεις επικοινωνίας και τεχνολογίας είναι ζητούμενο προφίλ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εδραιωμένη παρουσία στις διεπιστημονικές σπουδές και η Μυτιλήνη προσφέρει ακαδημαϊκό περιβάλλον με ουσία. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αργοστόλι Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι πλέον το μέλλον, αλλά το παρόν. Και το τμήμα του Αργοστολίου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Οι σπουδές εδώ εστιάζουν στις ψηφιακές δεξιότητες που ζητά η αγορά: παραγωγή περιεχομένου, διαχείριση ψηφιακής επικοινωνίας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νέες μορφές δημοσιογραφίας. Σε έναν κόσμο όπου κάθε επιχείρηση, οργανισμός και δήμος έχει ανάγκη από επαγγελματίες ψηφιακής επικοινωνίας, το πτυχίο αυτό δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Μιλά από μόνο του. Δημιουργικός Σχεδιασμός και Ένδυση, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κιλκίς Εδώ τα νούμερα μιλούν: σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του τμήματος, το 77% των αποφοίτων εργάζεται σε θέσεις συναφείς με τις σπουδές του. Αυτό δεν είναι ευχολόγιο, αλλά μετρήσιμο αποτέλεσμα που λίγα τμήματα στην Ελλάδα μπορούν να επικαλεστούν. Ο Δημιουργικός Σχεδιασμός και η Ένδυση συνδυάζουν αισθητική παιδεία, τεχνολογία παραγωγής και κατανόηση της αγοράς μόδας. Σε μια εποχή που η βιώσιμη μόδα και ο τοπικός σχεδιασμός αναδύονται ως επιχειρηματικά μοντέλα, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν ήδη αποδείξει ότι βρίσκουν τη θέση τους. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Άμφισσα Το όνομα του τμήματος ακούγεται τεχνικό και είναι. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το πλεονέκτημά του. Οι απόφοιτοί του αποκτούν πτυχίο με κατεύθυνση οικονομικών, ανοίγοντας πόρτες που παραδοσιακά θεωρούνται κλειστές για υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι αντικείμενο με ζήτηση στον δημόσιο τομέα, στους αναπτυξιακούς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή σε χώρους που αναζητούν στελέχη με γνώση θεσμών, χωρικής πολιτικής και οικονομικής ανάλυσης. Η Άμφισσα δεν είναι το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό, αλλά το πτυχίο της μπορεί να είναι η πιο έξυπνη κίνηση που θα κάνει ένας υποψήφιος φέτος. Οι έξυπνες επιλογές δεν είναι πάντα οι προφανείς. Είναι αυτές που κοιτάζουν μπροστά: σε ποιες δεξιότητες θα υπάρχει ζήτηση, σε ποια πτυχία ανοίγουν περισσότερες πόρτες από όσες φαίνονται, σε ποια τμήματα οι απόφοιτοι πραγματικά δουλεύουν. Αν ο υποψήφιος έχει μόρια στην περιοχή των 10.000 και ανήκει στο ανθρωπιστικό πεδίο, αυτά τα τέσσερα τμήματα δεν χρειάζονται δικαιολόγηση. Χρειάζονται απλώς μια πιο προσεκτική ματιά. Η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Υπουργείο Παιδείας να απαντά για τις καθυστερήσεις, τις πρόσφατες δυσλειτουργίες και τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης.