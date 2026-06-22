Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του – Οι απειλές και το χρονικό
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Οι σοκαριστικές απειλές για τα ρούχα του και η μήνυση για ρατσιστική συμπεριφορά.
Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην κοινή γνώμη. Αυτή τη φορά, o άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα, με θύμα έναν 16χρονο μαθητή.
Αφορμή για το βίαιο ξέσπασμα στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού.
Το χρονικό της επίθεσης και οι κάμερες
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ανήλικος δράστης πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης λειτούργησε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα προκειμένου να δράσει ανενόχλητος.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, η μητέρα του 16χρονου περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τις στιγμές τρόμου που έζησε το παιδί της: «Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε “όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε” και άρχισε να του λέει για την εμφάνισή του και τα ρούχα του “θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι”;».
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