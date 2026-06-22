Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πού θα δουν οι υποψήφιοι τις βαθμολογίες τους
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Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 θα ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους μέσω SMS, ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σχολείων, ενώ ακολουθούν Μηχανογραφικό και Βάσεις.
Οι Πανελλήνιες 2026 περνούν στο στάδιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, με τους υποψηφίους να μπορούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους.
Υπενθυμίζουμε ότι, οι βαθμοί θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25/6.
Η διαδικασία περιλαμβάνει ενημέρωση μέσω SMS για όσους έχουν δηλώσει κινητό τηλέφωνο, πρόσβαση στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και ανάρτηση των βαθμολογικών καταστάσεων στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.
Οι τρεις τρόποι ενημέρωσης
Οι υποψήφιοι που έχουν καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού τους στην ειδική πλατφόρμα θα λάβουν SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026.
Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, το μήνυμα θα αφορά τα τέσσερα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ενημέρωση θα γίνεται ανά τομέα ή ειδικότητα.
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Η επίσημη πλατφόρμα των αποτελεσμάτων
Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τις βαθμολογίες τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr.
Για τη σύνδεση απαιτείται ο 8ψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης, δηλαδή τα αρχικά του ονοματεπώνυμου και του πατρώνυμου ή μητρωνύμου.
Ανάρτηση βαθμολογιών στα σχολεία
Οι βαθμολογικές καταστάσεις των μαθημάτων θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, δηλαδή στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.
Η ανάρτηση θα γίνει με τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και χωρίς ονοματεπώνυμα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
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Τι ισχύει για ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες
Σε δεύτερο χρόνο, έως τις αρχές Ιουλίου, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε ειδικά μαθήματα θα λάβουν αντίστοιχη ενημέρωση μέσω SMS για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις.
Το ίδιο ισχύει και για τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς οι σχετικές βαθμολογίες θα αποσταλούν σε επόμενο στάδιο στους υποψηφίους που συμμετείχαν.
Η προθεσμία για το SMS
Όσοι υποψήφιοι θέλουν να λάβουν τα αποτελέσματά τους μέσω SMS πρέπει να έχουν δηλώσει ή επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού τους έως την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Η διαδικασία γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας smsresults.minedu.gov.gr και περιλαμβάνει την καταχώριση του 8ψήφιου κωδικού υποψηφίου, των αρχικών των στοιχείων ταυτότητας και επιβεβαίωση μέσω OTP.
Η ενημέρωση για τη σχολή επιτυχίας
Μετά τις βαθμολογίες, θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση η ενημέρωση των υποψηφίων για τη σχολή επιτυχίας τους.
Η ενημέρωση αυτή θα γίνει με ξεχωριστό μήνυμα, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολουθούν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων.
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