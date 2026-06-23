Τουρισμός για Όλους: Πότε θα γίνει η κλήρωση για τα voucher και ποιοί θα έχουν προτεραιότητα

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Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026, με κλήρωση τον Αύγουστο και διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» μπαίνει στην τελική ευθεία, με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη να ανακοινώνει ότι η έναρξη θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η κλήρωση για τους δικαιούχους προγραμματίζεται για τον Αύγουστο, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «10 Παντού», φέτος το πρόγραμμα θα αφορά περισσότερους πολίτες.

Πότε θα γίνει η κλήρωση και πόσο θα διαρκέσει

Η χρήση του προγράμματος θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα παραμείνει ενεργή έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι κληρωθούν τον Αύγουστο θα έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αξιοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα.

Περισσότεροι δικαιούχοι φέτος

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα δικαιούχων.

Όπως εξήγησε, φέτος έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες μπορούν δυνητικά να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

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Η στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες

Στο νέο πλαίσιο έχουν ενσωματωθεί και κοινωνικά κριτήρια, με ιδιαίτερη αναφορά στις πολύτεκνες οικογένειες.

Σύμφωνα με την υπουργό, προβλέπεται επιπλέον ποσό 50 ευρώ ανά παιδί, μέτρο που χαρακτηρίζεται σημαντικό για οικογένειες που δυσκολεύονται να πάνε διακοπές.

Ποιοι δεν χρειάζονται κλήρωση

Για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω δεν απαιτείται συμμετοχή σε κλήρωση.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων εντάσσεται στο πρόγραμμα χωρίς τη διαδικασία επιλογής μέσω κλήρωσης, όπως ανέφερε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η έμφαση στους συνταξιούχους

Η υπουργός Τουρισμού σημείωσε ακόμη ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους.

Όπως είπε, οι συνταξιούχοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να ταξιδεύουν εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ελπίδα οι δικαιούχοι να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσω της ψηφιακής κάρτας.

Στόχος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είναι να κάνουν χρήση του προγράμματος και εκτός περιόδου αιχμής, ώστε να έχουν μεγαλύτερο όφελος.