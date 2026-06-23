Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γαλλικά

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 δείχνουν νέα μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, ενώ δήμοι σε όλη τη χώρα θεσπίζουν επιδόματα γέννησης για τη στήριξη νέων οικογενειών.