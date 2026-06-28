Σοφία Ζαχαράκη: Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

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Σοφία Ζαχαράκη: Ενισχύεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς - Οι νέοι Συντονιστές Εκπαίδευσης θα συμβάλουν καθοριστικά στη στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο

Προκηρύσσονται οι θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην προκήρυξη δέκα (10) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, υλοποιώντας τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.

Μετά την ψήφιση του ν. 5291/2026 και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 73710/Η2/05-06-2026, ενεργοποιείται ένα κρίσιμο εργαλείο εκπαιδευτικής πολιτικής, που διασφαλίζει την αποτελεσματική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των περίπου 800 εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και των 40.000 μαθητών που φοιτούν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Με την προκήρυξη των θέσεων των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια, ενισχύουμε ουσιαστικά την παρουσία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού και επενδύουμε στη διατήρηση της γλώσσας, της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στόχος μας είναι κάθε ελληνόπουλο, όπου κι αν ζει, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική ελληνόγλωσση εκπαίδευση και κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο εξωτερικό να διαθέτει την απαραίτητη θεσμική υποστήριξη για το έργο του.

Οι νέοι Συντονιστές Εκπαίδευσης θα συμβάλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, στη στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων και στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στη νέα γενιά του Απόδημου Ελληνισμού και την πατρίδα.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους τους συντονιστές και όλες τις συντονίστριες που υπηρέτησαν στις θέσεις αυτές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η προσφορά τους υπήρξε πολύτιμη και αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια του έργου μας.

Τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι ο Απόδημος Ελληνισμός δεν βρίσκεται στο περιθώριο της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, αλλά στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στηρίζει τους εκπαιδευτικούς, ενισχύει τις δομές και επεκτείνει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε κάθε γωνιά του κόσμου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία επίσημη προκήρυξη για τη στελέχωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ολοκληρώθηκε το 2014, ενώ το 2019 δρομολογήθηκε νέα διαδικασία επιλογής, η οποία όμως ανεστάλη λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών.

Η προκήρυξη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου για τη στήριξη και την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων υπέρ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις ελληνικές εκπαιδευτικές δομές του εξωτερικού, όπως η χορήγηση επιμισθίου και κατά το 5ο έτος απόσπασης, ενισχύοντας ουσιαστικά το εισόδημα και τη δυνατότητα παραμονής τους στις θέσεις τους. Παράλληλα, το Υπουργείο διευρύνει συνεχώς το δίκτυο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, με την αναγνώριση νέων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) σε χώρες όπου αναπτύσσονται δυναμικά οι ελληνικές κοινότητες.

Οι θέσεις προκηρύσσονται για τα ακόλουθα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού:

Βουκουρεστίου

Βρυξελλών

Γιοχάνεσμπουργκ

Καΐρου

Λονδίνου

Μελβούρνης

Μονάχου

Νέας Υόρκης

Ντύσσελντορφ

Τορόντου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας dipode-aitisi.sch.gr, από τις 29/6/2026 έως τις 13/7/2026, ενώ η αναλυτική προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αποτελούν τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των ελληνικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας στις νεότερες γενιές του Απόδημου Ελληνισμού.

Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων Συντονιστών/τριών Εκπαίδευσης Εξωτερικού