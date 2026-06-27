Ελληνική γλώσσα: Αναγνωρίστηκαν νέα τμήματα σε Πράγα και Τουλόν

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Σοφία Ζαχαράκη: Η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αποτελεί για εμάς εθνική προτεραιότητα – Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να διευρύνουμε το παγκόσμιο δίκτυο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια την πολιτική στήριξης και ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, προχωρώντας στην επίσημη αναγνώριση δύο νέων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) στην Ευρώπη: του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Πράγας στην Τσεχία και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Τουλόν Βαρ στη Γαλλία.

Η αναγνώριση των δύο νέων δομών αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ενίσχυση των δεσμών των νέων γενεών του απόδημου ελληνισμού με την πατρίδα. Το ΥΠΑΙΘΑ, ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διδακτικό προσωπικό.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Ένας από τους τρόπους για να μετρήσει κανείς την παρουσία της Ελλάδας στον κόσμο, είναι η γλώσσα της. Και η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει ανά τους αιώνες πολύ μακριά. Η απόφασή μας για την αναγνώριση των νέων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας στην Πράγα και την Τουλόν, είναι μια πράξη εμπιστοσύνης στους Έλληνες της διασποράς, στις οικογένειες που κρατούν ζωντανή την ταυτότητά τους και στα παιδιά μας που γνωρίζουν τη γλώσσα των προγόνων τους, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα. Σε κάθε σχολική αίθουσα που ακούγονται ελληνικά, χτίζεται μια μικρή γέφυρα με την Ελλάδα. Μια γέφυρα πολιτισμού, μνήμης και προοπτικής. Γι αυτό και η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αποτελεί για εμάς εθνική προτεραιότητα. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να διευρύνουμε το παγκόσμιο δίκτυο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Γιατί ο ελληνισμός δεν ορίζεται μόνο από τον τόπο όπου ζει, αλλά και από τη γλώσσα που μεταδίδει στις επόμενες γενιές».

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Πράγας, με 98 εγγεγραμμένους μαθητές/-τριες, αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη εκπαιδευτική δομή εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην τσεχική πρωτεύουσα. Η αναγνώρισή του ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και ενισχύει τη δυνατότητα στήριξής του με εκπαιδευτικό υλικό και, όπου απαιτηθεί, με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αντίστοιχα, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Τουλόν Βαρ, με 57 εγγεγραμμένους μαθητές/-τριες, εντάσσεται πλέον επίσημα στο δίκτυο των αναγνωρισμένων Τ.Ε.Γ. της Γαλλίας, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής κοινότητας της Τουλόν και της ευρύτερης περιοχής του νομού Βαρ. Η αναγνώρισή του ενισχύει τις δυνατότητες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και μεταλαμπάδευσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

Επισημαίνεται, ότι η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, αναγνώρισε τον Μάρτιο του ’25 τέσσερα (4) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας:

«Λόγος Ελληνικός του Ερεβάν» στην Αρμενίας,

«The Greek School of Wales-Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας» στο Ηνωμένο Βασίλειο,

«Νάγκολντ Βάδης Βυρτεμβέργης» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και

«Aix-en-Provence» στη Γαλλία.

Με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το Υπουργείο συνεχίζει να διευρύνει το παγκόσμιο δίκτυο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, ενισχύοντας την παρουσία και την ακτινοβολία του ελληνισμού σε κάθε γωνιά του κόσμου.