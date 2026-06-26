Δημοτικά τέλη: Έρχεται αλλαγή στην πληρωμή τους

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Ανοίγει ο δρόμος για απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους, χωρίς να περνούν από τους λογαριασμούς ρεύματος, με την αλλαγή να εκτιμάται ότι μπορεί να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2028.

Αλλαγές στον τρόπο είσπραξης των δημοτικών τελών προωθούνται μέσα από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς ανοίγει ο δρόμος ώστε τα τέλη να μην καταβάλλονται στο μέλλον μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Η σχετική δυνατότητα προβλέπεται με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται στην Ολομέλεια της Βουλής με την ψηφοφορία.

Τι αλλάζει στα δημοτικά τέλη

Με τη νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων.

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Μέσα από αυτό θα μπορεί να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, το οποίο δεν θα συνδέεται αποκλειστικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Απευθείας είσπραξη από τους δήμους

Ουσιαστικά, η ρύθμιση δημιουργεί τη νομοθετική βάση ώστε τα δημοτικά τέλη να μπορούν κάποια στιγμή να εισπράττονται απευθείας από τους δήμους.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργεί με άλλους τρόπους, ανάλογους με εκείνους που εφαρμόζονται για την είσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων.

Το αίτημα παρόχων, ΔΕΔΔΗΕ και δήμων

Ο Θοδωρής Λιβάνιος σημείωσε ότι ο αποχωρισμός των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος αποτελεί διαχρονικό αίτημα.

Όπως ανέφερε, το έχουν ζητήσει οι πάροχοι ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και οι ίδιοι οι δήμοι, καθώς το σημερινό μοντέλο συνδέει την είσπραξη των δημοτικών τελών με έναν λογαριασμό που αφορά άλλη υπηρεσία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που έκανε ο υπουργός Εσωτερικών σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών μπορεί να καταστεί εφικτή από τις αρχές του 2028.

Η αλλαγή, επομένως, δεν φαίνεται να είναι άμεση, αλλά προετοιμάζει το θεσμικό έδαφος για ένα νέο σύστημα είσπραξης τα επόμενα χρόνια.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι τα δημοτικά τέλη καταργούνται, αλλά ότι εξετάζεται να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα πληρώνονται.

Αν εφαρμοστεί το νέο σύστημα, οι πολίτες δεν θα τα καταβάλλουν μέσω του λογαριασμού ρεύματος, αλλά με διαφορετικό τρόπο που θα καθοριστεί μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα και τις επόμενες αποφάσεις.

Αλλαγή και στο νέο εκλογικό σύστημα των δήμων

Ο υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε και δεύτερη νομοτεχνική βελτίωση, που αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν με το νέο σύστημα του ενός γύρου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αν ένας συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, συγκεντρώσει κάτω από 42%, τότε θα μειώνεται ελαφρώς η πλειοψηφία που θα έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πιο αναλογική κατανομή σε ορισμένες περιπτώσεις

Ο Θοδωρής Λιβάνιος έφερε ως παράδειγμα ότι, αντί η κατανομή να είναι 15-10, θα μπορούσε να γίνει 14-11.

Όπως εξήγησε, θα υπάρχει μια μικρή κάμψη της πλειοψηφίας των «τριών πέμπτων», ώστε το σύστημα να γίνεται λίγο πιο αναλογικό στις περιπτώσεις που ο πρώτος συνδυασμός βρίσκεται κάτω από το όριο του 42%.

Οι αλλαγές που εισάγονται στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αγγίζουν τόσο την οικονομική λειτουργία των δήμων όσο και τον τρόπο συγκρότησης των δημοτικών συμβουλίων.

Η σημαντικότερη παρέμβαση για τους πολίτες είναι η προοπτική αποσύνδεσης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, με πιθανό ορίζοντα εφαρμογής τις αρχές του 2028.