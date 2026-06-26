Πανελλήνιες 2026: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τα Ειδικά Μαθήματα
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Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 προγραμματίζεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει ήδη σταλεί οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης.
Οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα
Το ΥΠΑΙΘΑ ζητά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τη βαθμολόγηση των πανελλαδικών εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα.
Στόχος είναι οι βαθμολογίες να είναι έτοιμες και να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.
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Ποιους υποψηφίους αφορά
Η ανακοίνωση αφορά υποψηφίους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων που εξετάστηκαν σε Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα.
Οι βαθμολογίες αυτές είναι κρίσιμες για όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ή μουσικό μάθημα.
Η επόμενη φάση για τους υποψηφίους
Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα έχουν πληρέστερη εικόνα για τα μόριά τους και τις επιλογές που μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο.
Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για σχολές στις οποίες τα ειδικά μαθήματα συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία εισαγωγής.
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