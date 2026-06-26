Πανελλήνιες 2026: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τα Ειδικά Μαθήματα

Αντιδράσεις προκαλεί το πλαίσιο για το επίδομα ανεργίας των εκπαιδευτικών, με αιχμές για την αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων από 125 σε 175 και για τον περιορισμό του ποσού που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος.