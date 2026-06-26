Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

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Αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με έως 6, 10 ή 12 διανυκτερεύσεις ανάλογα με τον προορισμό.

Τη δυνατότητα να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 έχουν οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην ΟΑΕΕ, μέσω της ΔΥΠΑ.

Οι πίνακες των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ενώ το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2027.

Το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά διατέθηκαν 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με κάθε επιταγή να αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο.

Πώς ενεργοποιείται η επιταγή

Η επιταγή ενεργοποιείται κατά την άφιξη του δικαιούχου ή του ωφελούμενου στο τουριστικό κατάλυμα.

Η ενεργοποίηση γίνεται από τους παρόχους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, ώστε να ξεκινήσει η χρήση της επιταγής για τη διαμονή.

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Πόσες διανυκτερεύσεις καλύπτονται

Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους. Η επιλογή γίνεται από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, ύστερα από συνεννόηση με τον πάροχο, ενώ προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά για συγκεκριμένα νησιά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Η πρόβλεψη αφορά τη Λέρο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για περιοχές που εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς στήριξης. Στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, δηλαδή τον Αύγουστο. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για την περίοδο των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, καθώς και για την περίοδο του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Πού ισχύει αυξημένη επιδότηση όλο τον χρόνο

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους στα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας.

Από τη συγκεκριμένη πρόβλεψη εξαιρούνται οι Σποράδες. Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων για τα ακτοπλοϊκά ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Πώς εκδίδονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι θα πρέπει να εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, όπου επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν εισιτήριο κοινωνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των πολυτέκνων, για την οποία προβλέπεται η σχετική διαδικασία.

Τι ισχύει για τους περσινούς δικαιούχους

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τις επιταγές τους μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μετά την ημερομηνία αυτή, το ενδιαφέρον στρέφεται στο νέο πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 9 Ιουλίου 2027.

Οι συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ που θέλουν να ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Από εκεί μπορούν να ενημερωθούν για τους πίνακες, τους παρόχους, τις επιταγές, τις διανυκτερεύσεις και τις λεπτομέρειες χρήσης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.