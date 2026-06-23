ΔΥΠΑ: Έρχονται νέα σημαντικά προγράμματα – Ποιούς αφορούν

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Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή, στα προγράμματα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία, καθώς και στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ και η πορεία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση τόσο στη στήριξη ομάδων που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας όσο και στην προσπάθεια περιορισμού του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ με κοινωνικό πρόσημο

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε σε δύο μεγάλα προγράμματα της ΔΥΠΑ, τα οποία, όπως είπε, έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πρώτο αφορά άτομα άνω των 55 ετών που βρίσκονται στην ανεργία και δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα όταν τους απομένουν λίγα χρόνια για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

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Η στήριξη σε ανέργους άνω των 55 ετών

Σύμφωνα με την υπουργό, το υπουργείο Εργασίας επιδοτεί την απασχόληση συμπολιτών 55 ετών και άνω, αξιοποιώντας την εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν σε δημόσιους οργανισμούς, δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία.

Η ίδια ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 30.000 πολίτες, ενώ προσεχώς αναμένεται νέα επέκτασή του.

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Το πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία

Το δεύτερο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά συμπολίτες με αναπηρία και, όπως σημειώθηκε, έχει επεκταθεί εκ νέου.

Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, με την υπουργό να επισημαίνει ότι πολλοί από τους ωφελούμενους έχουν εμπειρία, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία.

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία, με βασική αρχή ότι η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από την εργασία και την αξία του εργαζομένου και όχι από το φύλο του.

Το μισθολογικό χάσμα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η υπουργός τόνισε ότι, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι γυναίκες στην Ελλάδα πληρώνονται κατά 13,4% λιγότερο, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι προκηρύξεις εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.

Παράλληλα, πριν από τη συνέντευξη, ο εργοδότης θα πρέπει να δημοσιοποιεί το εύρος της αμοιβής, ώστε ο υποψήφιος να γνωρίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η πρόσληψη.

Τι προβλέπεται μετά την πρόσληψη

Μετά την πρόσληψη, το νομοσχέδιο δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, ώστε να μπορεί ένας εργαζόμενος να διαπιστώσει αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αμοιβές.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι διαφορετική αμοιβή μπορεί να δικαιολογείται όταν υπάρχουν διαφορετικά προσόντα, περισσότερα χρόνια εμπειρίας ή διαφορετική επαγγελματική αξία. Αυτό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί είναι χαμηλότερη αμοιβή μόνο λόγω φύλου, όταν η θέση, οι αρμοδιότητες και τα προσόντα είναι ίδια.

Καταγγελίες και υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Εφόσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη μισθολογική απόκλιση, ο εργαζόμενος θα μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία.

Παράλληλα, οι μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζόμενους θα υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές αναφορές για τα στοιχεία των μισθολογικών δομών, χωρίς όμως ονομαστική αναφορά στους εργαζόμενους.

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.

Όπως είπε, στην εκδήλωση συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική κυβέρνηση, με την υπουργό να σημειώνει ότι η Ελλάδα, μέσα σε έναν χρόνο, από χώρα με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, παρουσιάζεται πλέον ως παράδειγμα.

Οι πρώτες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Η υπουργός σημείωσε ότι μετά την υπογραφή της Συμφωνίας και τη μετατροπή της σε νόμο υπάρχουν ήδη οι πρώτες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ως παράδειγμα ανέφερε την εστίαση, όπου η πρώτη Συλλογική Σύμβαση οδήγησε, σύμφωνα με την ίδια, σε αυξήσεις μισθών έως 20% για 400.000 εργαζόμενους, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 15% των μισθωτών της χώρας.