Επιδόματα σε νέους γονείς: Ποιοί δήμοι τα δίνουν

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Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 δείχνουν νέα μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, ενώ δήμοι σε όλη τη χώρα θεσπίζουν επιδόματα γέννησης για τη στήριξη νέων οικογενειών.

Ποιοί δίνουν επιδόματα: Νέο «καμπανάκι» για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας χτυπούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις του 2025, καθώς η Ελλάδα κατέγραψε νέα μείωση σε σχέση με το 2024.

Από τις 13 περιφέρειες της χώρας, μόνο η Περιφέρεια Κρήτης εμφάνισε οριακή αύξηση, με 129 επιπλέον νεογέννητα, την ώρα που η συνολική εικόνα δείχνει παρατεταμένη δημογραφική συρρίκνωση.

Η εικόνα των γεννήσεων το 2025

Οι γεννήσεις ζώντων παιδιών το 2025 ανήλθαν σε 65.594, εκ των οποίων 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια.

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Το 2024 είχαν καταγραφεί 68.467 γεννήσεις ζώντων παιδιών, με 35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 2.873 ή 4,2%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις γεννήσεις νεκρών

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν το 2025 σε 420.

Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 454 γεννήσεις νεκρών.

Οι ηλικίες των μητέρων και οι μεγάλες αλλαγές

Η συγκριτική ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005 δείχνει σημαντικές μεταβολές.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 ετών με 20.775 γεννήσεις, 30 έως 34 ετών με 13.983 γεννήσεις και 20 έως 24 ετών με 10.177 γεννήσεις.

Πού καταγράφονται αυξήσεις

Αντίθετη εικόνα εμφανίζεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες μητέρων.

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Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικίες 40 έως 44 ετών, με 2.955 γεννήσεις, και 45 έως 49 ετών, με 852 γεννήσεις.

Οι δήμοι που θεσπίζουν επίδομα γέννησης

Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού, κυρίως στην περιφέρεια, οδηγούν αρκετούς δήμους να ανακοινώνουν επιδόματα γέννησης.

Στόχος των τοπικών αυτών παρεμβάσεων είναι να στηριχθούν οι νέες οικογένειες και να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού, η πληθυσμιακή συρρίκνωση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Η αρχή από τον Δήμο Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων ήταν από τους πρώτους που κινήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς το 2023 ανακοίνωσε επίδομα 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στον δήμο.

Έναν χρόνο αργότερα, το ποσό αυξήθηκε στα 3.000 ευρώ και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

Το βοήθημα των 10.000 ευρώ στα Σέρβια

Σημαντική παρέμβαση έκανε και ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος χορήγησε το πρώτο βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ σε οικογένεια που απέκτησε παιδί στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης.

Η ενίσχυση αυτή προέρχεται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δάσους της Ελάτης και συνδέεται με τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για στήριξη των νέων οικογενειών και παραμονή των κατοίκων στην περιοχή.

Τα ποσά στον Δήμο Θέρμου

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Δήμος Θέρμου, ο οποίος προτείνει εφάπαξ επίδομα γέννησης 1.000 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί.

Για το τρίτο παιδί προβλέπονται 3.000 ευρώ, για το τέταρτο 4.000 ευρώ, για το πέμπτο 5.000 ευρώ και για το έκτο παιδί 15.000 ευρώ.

Τα επιδόματα σε Προσοτσάνη και Δοξάτο

Ο Δήμος Προσοτσάνης έχει προκηρύξει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννήθηκε από το 2024 και μετά, από οικογένειες κατοίκων της περιοχής που ανήκουν στις οικονομικά αδύναμες.

Στο Δοξάτο της Δράμας επιδοτείται κάθε νέο μέλος οικογένειας με 1.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση να είναι δημότης και το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ, ενώ το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου χορηγεί από ίδιους πόρους επίδομα γέννησης στους δημότες του.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί και 2.500 ευρώ για το τρίτο παιδί και άνω.

Νότιο Πήλιο, Νάουσα και Ηράκλειο Αττικής

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου χορηγεί επίδομα 3.000 ευρώ σε οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί και διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων του δήμου, με εισοδηματικά κριτήρια.

Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού χορηγεί ο Δήμος Νάουσας, ενώ και στην Αττική υπάρχουν δήμοι που στηρίζουν νέους γονείς, όπως ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος προσφέρει 1.000 ευρώ, με εισοδηματικά κριτήρια, στις οικογένειες δημοτών που αποκτούν το πρώτο τους παιδί.

Η εικόνα των γεννήσεων δείχνει ότι το δημογραφικό παραμένει ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα για τη χώρα.

Οι παρεμβάσεις των δήμων δεν αναιρούν το μέγεθος του προβλήματος, αλλά δείχνουν ότι σε τοπικό επίπεδο αναζητούνται τρόποι στήριξης των νέων οικογενειών, ειδικά σε περιοχές που βιώνουν πιο έντονα τη γήρανση και τη μείωση του πληθυσμού.