Πανελλήνιες 2026: Στο τραπέζι αύξηση αποζημίωσης για τους βαθμολογητές

Πίνακας περιεχομένων

Το δίκαιο ζήτημα αύξησης των αποζημιώσεων για τους εκπαιδευτικούς που βαθμολογούν τα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το Υπουργείο Παιδείας.

Η χαμηλή αποζημίωση των εκπαιδευτικών που βαθμολογούν τα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά την αναγνώριση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού έργου, από το οποίο εξαρτάται η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και η πορεία χιλιάδων υποψηφίων προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα βαθμολογικά κέντρα καλούνται κάθε χρόνο να αναλάβουν μια διαδικασία αυξημένης ευθύνης, με μεγάλο φόρτο εργασίας, αυστηρές οδηγίες και ανάγκη απόλυτης ακρίβειας. Το θέμα που τίθεται είναι αν οι ισχύουσες αποζημιώσεις ανταποκρίνονται πραγματικά στη βαρύτητα αυτού του ρόλου.

Η βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Απαιτεί επιστημονική επάρκεια, πλήρη γνώση των οδηγιών βαθμολόγησης, αντικειμενικότητα και προσήλωση στις αρχές της ισονομίας.

Κάθε βαθμολογική κρίση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την εκπαιδευτική διαδρομή ενός υποψηφίου. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία στηρίζεται σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο όγκο γραπτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την ακρίβεια της αξιολόγησης.

Οι χαμηλές αποζημιώσεις και η πίεση του κόστους ζωής

Παρά τη σημασία του έργου, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τους βαθμολογητές παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Όπως επισημαίνεται, δεν φαίνεται να έχουν ακολουθήσει τις μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο κόστος ζωής και στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες.

Βγαίνουν οι βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της πραγματικής αξίας των αποζημιώσεων και δημιουργεί εύλογο προβληματισμό για το κατά πόσο αναγνωρίζονται η πρόσθετη εργασία και η ευθύνη που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το θέμα φέρνουν στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ζητώντας απαντήσεις για το αν οι σημερινές αποζημιώσεις θεωρούνται επαρκείς και αν υπάρχει πρόθεση αύξησης της αμοιβής των βαθμολογητών.

Τι ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας

Στο επίκεντρο τίθεται η πιθανή αύξηση της αποζημίωσης των εκπαιδευτικών που βαθμολογούν τα γραπτά, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται περισσότερο στην ευθύνη, στον φόρτο εργασίας και στη σημασία του έργου που επιτελούν.

Παράλληλα, ζητείται να απαντηθεί αν έχει εξεταστεί η αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου αποζημιώσεων για όλους όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως οι βαθμολογητές, οι αναβαθμολογητές, οι επιτροπές και το λοιπό προσωπικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο πιθανό δημοσιονομικό κόστος μιας εύλογης αύξησης της αποζημίωσης ανά γραπτό, καθώς και στο ενδεχόμενο να θεσπιστεί σταθερό πλαίσιο τακτικής αναπροσαρμογής, ώστε να μην παραμένουν οι αποζημιώσεις στάσιμες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το ζήτημα, τελικά, δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος της αμοιβής. Αφορά και τη θεσμική αναγνώριση ενός έργου μείζονος σημασίας για το κύρος, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πού θα δουν οι υποψήφιοι τις βαθμολογίες τους