Πανεπιστήμια – Διδακτικά συγγράμματα: Τι αλλάζει στη διαδικασία επιλογής και διανομής

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Νέα ΚΥΑ καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την επιλογή και δωρεάν διανομή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».

Ο «Εύδοξος» βρίσκεται στο επίκεντρο νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής και δωρεάν διανομής διδακτικών συγγραμμάτων σε φοιτητές και σπουδαστές πρώτου κύκλου σπουδών.

Η ΚΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 80650/Ζ1 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3631/19-6-2026 και αφορά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών.

Τι ρυθμίζει η νέα απόφαση

Αντικείμενο της απόφασης είναι ο καθορισμός του πλαισίου για τη δωρεάν διανομή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Η διαδικασία αφορά φοιτητές και σπουδαστές πρώτου κύκλου σπουδών, οι οποίοι παρακολουθούν προγράμματα για τη λήψη πτυχίου και έχουν δικαίωμα προμήθειας συγγραμμάτων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

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Ποιοι φοιτητές των ΑΕΙ είναι δικαιούχοι

Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών των ΑΕΙ που παρακολουθούν πρόγραμμα για τη λήψη πρώτου ή δεύτερου πτυχίου έχουν δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός διδακτικού συγγράμματος για κάθε μάθημα.

Το δικαίωμα αυτό αφορά τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4957/2022.

Τι ισχύει για ΑΕΑ, ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ

Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που παρακολουθούν πρόγραμμα για τη λήψη πρώτου ή δεύτερου πτυχίου, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός συγγράμματος για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα.

Αντίστοιχα, οι σπουδαστές πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών δικαιούνται δωρεάν προμήθεια ενός διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών.

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Το όριο στον αριθμό των συγγραμμάτων

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Αν ένας φοιτητής ή σπουδαστής επιλέξει περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, το δικαίωμα δωρεάν επιλογής και προμήθειας συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται στα επιπλέον μαθήματα, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

Πώς γίνεται η επιλογή των συγγραμμάτων

Οι δικαιούχοι φοιτητές των ΑΕΙ και των ΑΕΑ επιλέγουν τα συγγράμματα μέσα από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του «Εύδοξος».

Για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα διδακτικό σύγγραμμα από τον διαθέσιμο κατάλογο.

Ποιες σχολές καλύπτει η διαδικασία

Η απόφαση καλύπτει τους φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και τους σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με τη νέα ΚΥΑ αποτυπώνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η επιλογή και η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων, με κεντρικό εργαλείο το πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος».