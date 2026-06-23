Βγαίνουν οι βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

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Την Πέμπτη 25/6 ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, με ενημέρωση μέσω σχολείων, ιστοσελίδας του υπουργείου και SMS για όσους το έχουν δηλώσει.

Την Πέμπτη 25/6 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι έχει σταλεί οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων θα γίνουν γνωστές την Πέμπτη 25/6, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τα Βαθμολογικά Κέντρα.

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Η ανακοίνωση αφορά τους υποψηφίους τόσο των Γενικών όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι θα μπορούν να δουν τους βαθμούς τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Πού θα αναρτηθούν οι βαθμοί

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε καταστάσεις που θα τοποθετηθούν σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Στις καταστάσεις αυτές θα εμφανίζεται ο κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και οι βαθμοί που συγκέντρωσε σε κάθε μάθημα στο οποίο εξετάστηκε.

Η ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου

Οι υποψήφιοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας.

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Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ποιοι θα λάβουν SMS

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Με αυτόν τον τρόπο, η ενημέρωση θα γίνει παράλληλα με την ανάρτηση των βαθμολογιών στα σχολεία και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου.