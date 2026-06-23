Εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν το δημόσιο σχολείο: Τα νοίκια, η ακρίβεια και οι μισθοί φέρνουν παραιτήσεις

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Το υψηλό κόστος στέγασης, η ακρίβεια και οι χαμηλές αποδοχές οδηγούν ολοένα περισσότερους εκπαιδευτικούς σε παραιτήσεις ή άρνηση ανάληψης υπηρεσίας, προκαλώντας ανησυχία για τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Το υψηλό κόστος στέγασης, η ακρίβεια και οι χαμηλές αποδοχές διαμορφώνουν πλέον ένα ασφυκτικό περιβάλλον για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την καθημερινότητα των ίδιων, αλλά αγγίζει ευθέως τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί φτάνουν στο σημείο να μη θεωρούν βιώσιμη την ανάληψη υπηρεσίας.

Το ζήτημα που ανακύπτει είναι ιδιαίτερα σοβαρό: η Δημόσια Εκπαίδευση κινδυνεύει να χάνει ανθρώπινο δυναμικό όχι επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να εργαστούν, αλλά επειδή οι οικονομικές συνθήκες καθιστούν την εργασία τους πρακτικά αδύνατη. Αναπληρωτές που καλούνται να μετακινηθούν σε νησιά, τουριστικές περιοχές ή απομακρυσμένες περιοχές βρίσκονται αντιμέτωποι με ενοίκια που συχνά απορροφούν μεγάλο μέρος του μισθού τους.

Το κόστος στέγασης οδηγεί σε αδιέξοδο τους εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, πολλοί εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία είτε αναλαμβάνουν και στη συνέχεια παραιτούνται. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αυτό συμβαίνει παρά την ποινή διετούς αποκλεισμού από επόμενες προσλήψεις, η οποία προβλέπεται για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

Κεντρικό σημείο του προβλήματος είναι το στεγαστικό κόστος. Σε πολλές περιοχές, το ενοίκιο για μια τυπική κατοικία κινείται σε επίπεδα που μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το μισό εισόδημα ενός εκπαιδευτικού. Όταν σε αυτό προστεθούν οι λογαριασμοί, οι μετακινήσεις, η διατροφή και οι υπόλοιπες καθημερινές δαπάνες, η παραμονή στην υπηρεσία μετατρέπεται για αρκετούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Οι παραιτήσεις και η μείωση των αιτήσεων στον ΑΣΕΠ

Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλεί και η μείωση του ενδιαφέροντος για τους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ. Όπως αναφέρεται, στους φετινούς πίνακες, από τους οποίους προκύπτουν οι διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υπέβαλαν αίτηση 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το 2023. Δεδομένου ότι οι πίνακες αυτοί ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, η μείωση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη και δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι περιστασιακό.

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Το θέμα φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση η βουλευτης Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, ζητώντας απαντήσεις από την υπουργό Παιδείας για τις παραιτήσεις, τις αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας και τη μείωση των αιτήσεων στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Γιατί αμφισβητείται η επιστροφή δεύτερου ενοικίου

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στο μέτρο της επιστροφής δεύτερου ενοικίου, το οποίο προωθείται για εκπαιδευτικούς και υγειονομικό προσωπικό. Με βάση τους υπολογισμούς που παρατίθενται, η μέση ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου σε 400 ευρώ τον χρόνο ή 33 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με ενοίκια που κυμαίνονται από 450 έως 650 ευρώ τον μήνα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ευρύτερες συνέπειες για το δημόσιο σχολείο. Όταν εκπαιδευτικοί παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, οι σχολικές μονάδες κινδυνεύουν να μείνουν με κενά, οι μαθητές να χάνουν διδακτικές ώρες και η εκπαιδευτική διαδικασία να επιβαρύνεται. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε περιοχές όπου η εύρεση κατοικίας είναι δύσκολη και οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν λόγω τουριστικής δραστηριότητας.

Το αίτημα που τίθεται είναι η λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων, με έμφαση στην αύξηση των αποδοχών και στην εξασφάλιση οικονομικά προσιτής και αξιοπρεπούς στέγης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το διακύβευμα, όπως προκύπτει, δεν είναι μόνο η στήριξη ενός επαγγελματικού κλάδου, αλλά η ίδια η δυνατότητα του δημόσιου σχολείου να λειτουργεί με επάρκεια, σταθερότητα και αξιοπρέπεια.

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Συνοπτικά

Τι πρόβλημα αναδεικνύεται για τους εκπαιδευτικούς;

Το βασικό ζήτημα είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς το κόστος στέγασης, η ακρίβεια και οι χαμηλές αποδοχές κάνουν την ανάληψη υπηρεσίας οικονομικά ασύμφορη.

Γιατί υπάρχουν παραιτήσεις ή αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας;

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να μετακινηθούν σε περιοχές με πολύ υψηλά ενοίκια, ιδιαίτερα σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Έτσι, ακόμη και με την ποινή διετούς αποκλεισμού, κάποιοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

Τι δείχνει η μείωση των αιτήσεων στους πίνακες του ΑΣΕΠ;

Η αναφορά σε 20.000 λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με το 2023 δείχνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γίνεται λιγότερο ελκυστικό, ειδικά όταν οι συνθήκες διαβίωσης δεν επιτρέπουν σε πολλούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες μετακίνησης και στέγασης.

Αρκεί η επιστροφή δεύτερου ενοικίου;

Το μέτρο αμφισβητείται ως ανεπαρκές, καθώς η μέση ενίσχυση υπολογίζεται περίπου στα 33 ευρώ τον μήνα, την ώρα που τα ενοίκια σε πολλές περιοχές κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και συχνά απορροφούν μεγάλο μέρος του μισθού.