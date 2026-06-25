ΔΥΠΑ: Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή στα δωρεάν e-Εργαστήρια

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Η ΔΥΠΑ συνεχίζει και τον Ιούλιο τα διαδικτυακά Εργαστήρια Συμβουλευτικής, με 22 δίωρα e-Εργαστήρια για βιογραφικό, συνέντευξη, επιχειρηματικότητα και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναζήτηση εργασίας.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει και τον Ιούλιο τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής, με στόχο να στηρίξει όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.

Συνολικά, μέσα στον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, με θεματικές που συνδέονται με την αναζήτηση εργασίας, την επαγγελματική προετοιμασία, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Σε ποιους απευθύνονται τα εργαστήρια

Τα e-Εργαστήρια απευθύνονται σε πολίτες που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την αγορά εργασίας.

Μέσα από τις διαδικτυακές συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πρακτικές οδηγίες από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με στόχο την πιο αποτελεσματική ένταξη ή επανένταξή τους στην απασχόληση.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργαστήρια για τη δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού και τη σωστή προετοιμασία για συνέντευξη.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ενότητες για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας, την ανάδειξη της επαγγελματικής ιστορίας του υποψηφίου και τον εμπλουτισμό του βιογραφικού με δεξιότητες μέσω της γνωριμίας με το ESCO.

Μέρος των εργαστηρίων αφορά την επιχειρηματικότητα και τα πρώτα βήματα για τη μετατροπή μιας ιδέας σε πράξη.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ενότητες για το επιχειρηματικό σχέδιο, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και το Business Model Canvas, με στόχο τον σχεδιασμό μιας επιχείρησης σε 9 κινήσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες δεξιότητες

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν και οι νέες τεχνολογίες, με θεματικές που συνδέονται με την ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στα εργαστήρια περιλαμβάνεται επίσης ενότητα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία βιογραφικού, καθώς και θεματική για την ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα των 22 e-Εργαστηρίων και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.

Η συμμετοχή γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχει δυνατότητα δήλωσης σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, καθώς κάθε εργαστήριο μπορεί να δεχθεί έως 50 συμμετέχοντες.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις ανά εργαστήριο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως, καθώς οι θέσεις καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας.

Τα εργαστήρια προσφέρουν πρακτική υποστήριξη σε κρίσιμα στάδια της επαγγελματικής διαδρομής, από το βιογραφικό και τη συνέντευξη έως την επιχειρηματική ιδέα και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.