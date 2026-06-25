Ένοπλες Δυνάμεις: Το MIT φέρνει τη νέα εποχή των drones στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου υλοποιείται πρόγραμμα του MIT για θαλάσσια ρομποτική και αυτόνομα συστήματα, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος «MIT-TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program».

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Massachusetts Institute of Technology και εστιάζει στη θαλάσσια ρομποτική, στα αυτόνομα συστήματα και στις εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα.

Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τις τεχνολογίες που παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες και τη σημασία των αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Εικόνα από το παρόν των επιχειρήσεων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την ταχεία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Όπως σημείωσε, αυτό που παρουσιάζεται μέσα από τέτοια προγράμματα δεν αποτελεί απλώς μια εικόνα από το μέλλον, αλλά εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων που αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Η συνεργασία με το MIT

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με το MIT, με γέφυρα τον καθηγητή Αλέξανδρο Τριανταφύλλου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σύμπραξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη και κυρίως στους δοκίμους να εκπαιδεύονται σε καινοτόμες τεχνολογίες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται πλέον οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης παρουσιάστηκαν δυνατότητες που συνδέονται με «σμήνη» αυτόνομων drones και με τη χρήση τους στη θάλασσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι, για να παραμείνει η χώρα ασφαλής, οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη εκπαίδευσης της νέας γενιάς αξιωματικών με τρόπο που να συνδυάζει την επιχειρησιακή σκέψη με την επιστημονική γνώση.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι νέοι αξιωματικοί να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία επηρεάζει καθοριστικά την άμυνα και την ασφάλεια.

Η τοποθέτηση Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το πρόγραμμα μοναδικό για τη χώρα, καθώς φέρνει τους δοκίμους και τους σπουδαστές των παραγωγικών σχολών σε επαφή με εξειδικευμένη γνώση από καθηγητές του MIT.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκπαίδευση στα αυτόνομα συστήματα και στα σμήνη drones συνδέεται άμεσα με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

Μεταφορά τεχνογνωσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Βασικός στόχος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων και η δημιουργία ενός πυρήνα στελεχών με εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες, οι οποίες αφορούν τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε ζητήματα αυτονομίας, αισθητήρων και επικοινωνιών σε θαλάσσιο περιβάλλον, δηλαδή σε τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία για την επιχειρησιακή αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων.

Πρακτική εμπειρία στα εργαστήρια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα εργαστήρια και στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Εκεί οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν δοκιμές με αυτόνομα σκάφη και συστήματα, αποκτώντας πρακτική εμπειρία στη σχεδίαση, στη λειτουργία και στην πιθανή επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Κατά τις συζητήσεις με εκπαιδευτές και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού, αναδείχθηκε η ανάγκη προσαρμογής των αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και επιχειρησιακές συνθήκες της ελληνικής περιοχής ενδιαφέροντος.

Η παράμετρος αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι τεχνολογίες αιχμής αποκτούν πραγματική αξία όταν μπορούν να εφαρμοστούν στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του εθνικού περιβάλλοντος.

Ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας, σημείωσε ότι ο εξοπλισμός, τα υλικά και τα συστήματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημάνθηκε, θα ενισχυθεί η διάχυση της τεχνογνωσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα δοθεί η δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης για επόμενες σειρές δοκίμων και στελεχών.