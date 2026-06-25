Ακίνητα: Νέες υποχρεώσεις και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες

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Νέες υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και χρήστες ακινήτων φέρνει το ΜΙΔΑ, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.000 ευρώ για ανακριβείς ή εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Νέο πλαίσιο υποχρεώσεων για ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και χρήστες ακινήτων φέρνει η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου.

Με διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εντάχθηκε σε πολυνομοσχέδιο, προβλέπονται κυρώσεις για όσους δεν δηλώνουν εγκαίρως ή δηλώνουν ανακριβώς στοιχεία που αφορούν τη χρήση των ακινήτων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ.

Τι είναι το νέο μητρώο ακινήτων

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει στοιχεία για την ιδιοκτησία και τη χρήση των ακινήτων, με στόχο να υπάρχει ενιαία εικόνα για κάθε ακίνητο και να γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων.

Μέσα από το νέο ψηφιακό περιβάλλον επιδιώκεται να περιοριστούν φαινόμενα απόκρυψης ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων, ειδικά σε περιπτώσεις μισθώσεων, δωρεάν παραχωρήσεων και χρήσης ακινήτων.

Ποιοι θα πρέπει να κάνουν δήλωση

Οι ιδιοκτήτες και οι εκμισθωτές θα πρέπει να δηλώνουν εμπρόθεσμα τη μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου.

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Ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρούν θα έχουν και οι χρήστες των ακινήτων, καθώς το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη, αλλά και όσους δηλώνουν ή αξιοποιούν τη χρήση ενός ακινήτου.

Πρόστιμο 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση

Η δήλωση χρήσης ακινήτου θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης.

Αν η προθεσμία περάσει χωρίς να έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Τι ισχύει για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Ανάλογη κύρωση προβλέπεται και για περιπτώσεις που συνδέονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

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Όταν η απαιτούμενη ενημέρωση του μητρώου δεν γίνει μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται το πρόστιμο που προβλέπει η νέα ρύθμιση.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ για ψευδή στοιχεία

Αυστηρότερη αντιμετώπιση προβλέπεται όταν δηλώνονται ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία και αυτά χρησιμοποιούνται για τη λήψη κρατικών ενισχύσεων, επιδομάτων, παροχών ή επιστροφής ενοικίου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος δηλώσει ανακριβή στοιχεία που οδηγούν σε οικονομικό όφελος, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Πότε το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ

Το πλαίσιο προβλέπει χαμηλότερο πρόστιμο όταν τα λανθασμένα στοιχεία δεν έχουν αξιοποιηθεί για οικονομικό όφελος ή δημόσια παροχή.

Σε αυτή την περίπτωση, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

Η σύνδεση με το Ε9

Η νέα διάταξη συνδέει άμεσα το ΜΙΔΑ με το Ε9.

Πριν γίνει οποιαδήποτε δήλωση χρήσης ακινήτου, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και επικαιροποιηθεί τα βασικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, ώστε τα διαθέσιμα δεδομένα να αντιστοιχίζονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027

Αλλαγές δρομολογούνται και στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ από το 2027.

Το υπουργείο σχεδιάζει να αξιοποιεί τα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και τη σημερινή χρήση του ακινήτου.

Πραγματικά τετραγωνικά και φόρος

Αν διαπιστωθεί ότι ένα ακίνητο έχει μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια από αυτή που εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα.

Αντίθετα, όταν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια από αυτή που αναγράφεται σε παλαιότερα στοιχεία, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που καταγράφεται στην Ταυτότητα Κτηρίου.

Χωρίς κυρώσεις για παλαιότερες αποκλίσεις

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι δεν θα θεωρούνται ανακριβείς οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, ούτε οι πράξεις προσδιορισμού και τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν.

Αυτό θα ισχύει όταν η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου αποδεικνύει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που εμφανιζόταν στα υφιστάμενα στοιχεία, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετες κυρώσεις για παλαιότερες αποκλίσεις.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και δεύτερη τροπολογία, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των ερευνών για σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής με χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος.

Η νέα διαδικασία προβλέπει στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και την ΑΑΔΕ, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν εταιρικά σχήματα ή παρένθετα πρόσωπα για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών πράξεων καταλογισμού φόρων και προστίμων πριν ολοκληρωθεί το σύνολο των ερευνών.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ποινική διαδικασία θα μπορεί να αναμένει την οριστικοποίηση των φορολογικών αποφάσεων, ώστε να προηγείται η φορολογική αποτύπωση των ευρημάτων.