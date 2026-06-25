Πανελλήνιες 2026: Άγγιξε το «τέλειο» – Υποψήφια συγκέντρωσε πάνω από 19.700 μόρια

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Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα συγκέντρωσε 19.780 μόρια στις Πανελλαδικές και ετοιμάζεται να διεκδικήσει την εισαγωγή της στην Ιατρική.

Μια εξαιρετική επίδοση στις Πανελλαδικές πέτυχε η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα, συγκεντρώνοντας 19.780 μόρια και φτάνοντας πολύ κοντά στο απόλυτο.

Η μαθήτρια στοχεύει στην Ιατρική, ένα όνειρο που, όπως φαίνεται από τη βαθμολογία της, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πραγματοποίησή του.

Η πρώτη αντίδραση μετά τα αποτελέσματα

Η Ιωάννα Παπακώστα ανέφερε ότι περίμενε πως είχε πάει καλά στις εξετάσεις, όχι όμως ότι θα έφτανε σε τόσο υψηλή βαθμολογία.

«Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν τον βαθμό», δήλωσε, εκφράζοντας την έκπληξη και τη χαρά της για το αποτέλεσμα.

Η συμβολή του σχολείου

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στη στήριξη που είχε από το σχολείο της κατά την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές.

Όπως είπε, το σχολείο την προετοίμασε κατάλληλα και γι’ αυτό αισθάνεται πραγματικά ευγνώμων.

Η προσπάθεια δεν ξεκίνησε φέτος

Η υψηλή βαθμολογία, σύμφωνα με την Ιωάννα, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της τελευταίας σχολικής χρονιάς.

Η ίδια τόνισε ότι η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές είναι μια προσπάθεια ετών, με συστηματικό διάβασμα και σταθερή προσήλωση στον στόχο.

Η καθημερινότητα της προετοιμασίας

Περιγράφοντας την καθημερινότητά της, η μαθήτρια σημείωσε ότι το συστηματικό διάβασμα είναι απαραίτητο.

Την ίδια στιγμή, όμως, υπογράμμισε ότι χρειάζεται και ισορροπία, λέγοντας πως το Σάββατο ένας μαθητής έχει ανάγκη από μια έξοδο και από επαφή με φίλους.

Ο στόχος της Ιατρικής

Η επιλογή της σχολής ήταν για την Ιωάννα Παπακώστα δεδομένη, καθώς από πολύ μικρή ηλικία ήξερε ποιο επάγγελμα ήθελε να ακολουθήσει.

Με τα 19.780 μόρια που συγκέντρωσε, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον στόχο της Ιατρικής, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει ακόμη αν θα επιλέξει την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές της.

Η σημασία της σταθερής προσπάθειας

Η επιτυχία της μαθήτριας από τη Λάρισα αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας, της οργάνωσης και της μακροχρόνιας προετοιμασίας.

Παράλληλα, δείχνει ότι η υψηλή επίδοση στις Πανελλαδικές δεν στηρίζεται μόνο στις ώρες διαβάσματος, αλλά και στην ικανότητα του μαθητή να κρατά ισορροπία, να αντέχει την πίεση και να μένει προσηλωμένος στον στόχο του.