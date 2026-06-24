ΔΥΠΑ – Επίδομα ανεργίας: Οδηγίες για αναπληρωτές – Τα βήματα που πρέπει να κάνουν

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Ο εκπαιδευτικός Μάρκος Τζήμας ενημερώνει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για τη διαδικασία έκδοσης δελτίου ανεργίας και αίτησης για το επίδομα ανεργίας.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία ανεργίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ δίνει ο εκπαιδευτικός Μάρκος Τζήμας, Δάσκαλος ΠΕ70 ΕΑΕ.

Η ενημέρωση αφορά τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι αναπληρωτές μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, ώστε να εκδώσουν δελτίο ανεργίας και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα ανεργίας.

Πρώτα δελτίο ανεργίας, μετά αίτηση για επίδομα

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, η έκδοση δελτίου ανεργίας και η αίτηση για το επίδομα ανεργίας δεν είναι η ίδια διαδικασία.

Οι αναπληρωτές πρέπει πρώτα να προχωρήσουν στην εγγραφή τους και στην έκδοση δελτίου ανεργίας και στη συνέχεια να υποβάλουν ξεχωριστά αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Η διαδικασία μέσω ΔΥΠΑ

Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή μέσω της σελίδας της ΔΥΠΑ, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για 70 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών – Οι ενστάσεις στο ΑΣΕΠ και το παράβολο

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την υποβολή αίτησης και στη συνέχεια την αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Η εναλλακτική στο ΚΠΑ

Για όσους δεν επιλέξουν την ηλεκτρονική διαδικασία, υπάρχει και η δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Η αίτηση μπορεί να γίνει στο ΚΠΑ της περιοχής κατοικίας του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενημέρωση.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας

Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, αναφέρεται ως βασική προϋπόθεση η συμπλήρωση 125 ενσήμων στο τελευταίο 14μηνο.

Στον υπολογισμό αυτό δεν προσμετρώνται οι δύο τελευταίοι μήνες, στοιχείο που πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές πριν προχωρήσουν στην αίτηση.

Στην ενημέρωση σημειώνεται ακόμη ότι επιτρέπονται έως 400 ημέρες επιδότησης ανά τετραετία.

Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για όσους έχουν λάβει ξανά επίδομα ανεργίας τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να γνωρίζουν αν εξακολουθούν να έχουν διαθέσιμες ημέρες επιδότησης.

Τι ισχύει για την προπληρωμένη κάρτα

Στην ίδια ενημέρωση γίνεται αναφορά και στην προπληρωμένη κάρτα, μέσω της οποίας συνδέονται πλέον συγκεκριμένες παροχές.

Οι αναπληρωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί στη διαδικασία, ώστε να ολοκληρώσουν σωστά τα βήματα που απαιτούνται για δελτίο ανεργίας, αίτηση επιδόματος και χρήση της κάρτας.

Η αλλαγή που έρχεται από το 2027

Ο Μάρκος Τζήμας αναφέρει ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που το επίδομα ανεργίας χορηγείται με τη σημερινή του μορφή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πιλοτική δοκιμή του νέου συστήματος σε 15.000 ανέργους ολοκληρώνεται με καθυστέρηση και από το 2027 αναμένεται να ισχύσει νέο πλαίσιο.

Η αύξηση των ενσήμων

Στην ενημέρωση επισημαίνεται ότι το νέο επίδομα θα είναι αυξημένο, ωστόσο συνοδεύεται από αλλαγή στις προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων από 125 σε 175, κάτι που, όπως σημειώνει ο εκπαιδευτικός, μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των δικαιούχων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να θυμούνται ότι η εγγραφή στην ανεργία δεν σημαίνει αυτόματα και αίτηση για επίδομα.

Χρειάζεται πρώτα να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας και στη συνέχεια να υποβληθεί η αίτηση για την τακτική επιδότηση, ώστε να εξεταστεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.