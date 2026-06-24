Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοί δικαιούνται voucher 500 ευρώ και πώς κάνουν αίτηση

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Τα πρώτα 175 συμφωνητικά στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχουν ήδη υπογραφεί, ενώ περίπου 4.000 αιτήσεις γονέων βρίσκονται προς αξιολόγηση.

Τα πρώτα 175 συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές έχουν ήδη υπογραφεί στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από το άνοιγμα της πλατφόρμας ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων από τους γονείς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα προχωρά με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς 4.400 επιμελητές και επιμελήτριες έχουν εκπαιδευτεί, 1.290 αιτήσεις επιμελητών έχουν εγκριθεί και περίπου 4.000 αιτήσεις γονέων βρίσκονται προς αξιολόγηση.

Τα στοιχεία για την πορεία του προγράμματος

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στον Πειραιά και είχε στόχο την ενημέρωση γονέων και επιμελητών για τον τρόπο συμμετοχής και τα οφέλη της δράσης.

Ποιους στηρίζει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» απευθύνεται σε γονείς με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Ntantades.gov.gr: Πώς οι γονείς επιλέγουν νταντά για παιδιά έως 2,5 ετών

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το Μητρώο Επιμελητών, ώστε να εξασφαλίσουν φροντίδα για το παιδί τους με οργανωμένο και ελεγχόμενο τρόπο.

Πόση είναι η οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως τα 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν, η ενίσχυση φτάνει έως τα 300 ευρώ τον μήνα.

Στο Πασαλιμάνι βρέθηκαν γονείς, παιδιά, επιμελητές και επιμελήτριες του προγράμματος, σε μια εκδήλωση με ενημερωτικό και διαδραστικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε παιχνίδι για τα παιδιά, ενημέρωση για τη διαδικασία συμμετοχής και συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» μπορούν να στηρίξουν την καθημερινότητα των οικογενειών με μικρά παιδιά.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» στηρίζουν την οικογένεια στην πράξη.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα δίνει απάντηση σε μια καθημερινή αγωνία των νέων γονιών, δηλαδή ποιος θα φροντίσει το παιδί με ασφάλεια όταν η εργασία, οι σπουδές ή η αναζήτηση εργασίας δεν μπορούν να περιμένουν.

Στήριξη στους γονείς και στη φροντίδα μέσα στην οικογένεια

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος είναι να στηριχθούν οι γονείς στα πρώτα και πιο απαιτητικά χρόνια της ζωής του παιδιού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πρόσωπα που ήδη προσφέρουν φροντίδα μέσα στην οικογένεια, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ώστε αυτή η φροντίδα να αποκτήσει κανόνες, εκπαίδευση και αναγνώριση.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Όπως ανέφερε, δίνει τη δυνατότητα στη νέα μητέρα να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, εφόσον το επιθυμεί, ενώ δημιουργεί και νέες ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες που θέλουν να εργαστούν ως επιμελητές και επιμελήτριες.

Ο ρόλος παππούδων και γιαγιάδων

Η Έλενα Ράπτη επισήμανε ότι τον ρόλο του επιμελητή μπορούν να αναλάβουν και η γιαγιά ή ο παππούς.

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για πρόσωπα που αποτελούν πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής οικογένειας και μπορούν μέσα από το πρόγραμμα να προσφέρουν φροντίδα με εισόδημα και ασφάλιση.

Στην εκδήλωση παρενέβη και ωφελούμενη του προγράμματος, η οποία μίλησε για τη σημασία των «Νταντάδων της Γειτονιάς» στην καθημερινότητα των οικογενειών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξία που έχει για τις επιμελήτριες η ασφαλιστική κάλυψη και τα ένσημα.

Πού γίνονται οι αιτήσεις

Γονείς και υποψήφιοι επιμελητές μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.

Μέσα από τη διαδικασία, οι γονείς επιλέγουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το Μητρώο, ενώ οι αιτήσεις αξιολογούνται ώστε να προχωρήσει η συμμετοχή στο πρόγραμμα.