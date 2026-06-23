ΑΣΕΠ: Έρχεται προκήρυξη – μαμούθ για περίπου 3.000 μόνιμες θέσεις

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Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για περίπου 3.000 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δημοσιευθεί η νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για περίπου 3.000 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη βρίσκεται σε άμεση προτεραιότητα στον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ, με στόχο να εκδοθεί πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, ανοίγοντας νέο κύκλο προσλήψεων για υποψηφίους ΥΕ.

Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά περίπου 3.000 θέσεις σε δημόσιους φορείς και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα.

Οι θέσεις θα απευθύνονται σε υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δίνοντας σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε ειδικότητες που καλύπτουν βασικές ανάγκες καθημερινής λειτουργίας υπηρεσιών.

Η προηγούμενη προκήρυξη 7Κ

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη προκήρυξη είχε «τρέξει» και το 2024, με αριθμό 7Κ.

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Η συγκεκριμένη προκήρυξη προέβλεπε συνολικά 1.113 μόνιμες θέσεις και θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους δημόσιους φορείς.

Πού αναμένονται οι διορισμοί

Οι νέες θέσεις θα κατανέμονται σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να καλυφθούν υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού σε τομείς καθημερινής λειτουργίας και εξυπηρέτησης πολιτών.

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Οι φορείς που θα ενισχυθούν

Οι διορισμοί αναμένεται να αφορούν δήμους και ΟΤΑ, υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Στο πεδίο των αναγκών περιλαμβάνονται ακόμη δομές κοινωνικής πρόνοιας, δασαρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, όπου απαιτείται ενίσχυση με προσωπικό.

Οι ειδικότητες που αναμένονται

Ανάμεσα στις ειδικότητες που αναμένεται να συμπεριληφθούν είναι βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, δασεργάτες, επιμελητές κλητήρες και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Στην προκήρυξη αναμένεται επίσης να περιλαμβάνονται θέσεις για εργάτες κοιμητηρίων, εργάτες πρασίνου, εργάτες οικοδομικών εργασιών, εργάτες ύδρευσης και αποχέτευσης, υδρονομείς και τραπεζοκόμους.

Καθαριότητα, φύλαξη και απορριμματοφόρα

Στις ειδικότητες που αναφέρονται περιλαμβάνεται προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Παράλληλα, αναμένονται θέσεις για συνοδούς απορριμματοφόρων, φύλακες και νυκτοφύλακες, ειδικότητες που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών και δημοτικών δομών.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2026

Οι νέοι διαγωνισμοί εντάσσονται στον συνολικό προγραμματισμό προσλήψεων του Δημοσίου για το 2026.

Στόχος είναι η ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών και η στελέχωση φορέων που παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.

Πού θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για όλες τις λεπτομέρειες.

Οι ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.