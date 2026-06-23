Τι αλλάζει στον σχολικό χάρτη από τη νέα χρονιά: Νέα σχολεία, συγχωνεύσεις και καταργήσεις

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Νέες σχολικές μονάδες, αλλαγές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνει ο σχολικός χάρτης για το 2026-2027.

Αλλαγές στον σχολικό χάρτη φέρνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2026-2027, με νέες σχολικές μονάδες, συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις, προαγωγές και καταργήσεις.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με στόχο την προσαρμογή του σχολικού δικτύου στις ανάγκες των μαθητών και των τοπικών κοινωνιών.

Τι προβλέπει ο νέος σχεδιασμός

Με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, προωθούνται μεταβολές στο σχολικό δίκτυο μέσα από ιδρύσεις νέων σχολείων, συγχωνεύσεις, προαγωγές και αναδιαρθρώσεις σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αλλαγές εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για καλύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων, ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και προσαρμογή στις σύγχρονες δημογραφικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας στις Κυκλάδες.

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Παράλληλα, προάγονται 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά σχολεία, λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών και μαθητριών.

Συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και καταργήσεις

Στην ίδια βαθμίδα προβλέπεται η συγχώνευση 70 νηπιαγωγείων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται.

Επίσης, συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία και θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες, ενώ υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού.

Οι καταργήσεις σχολικών μονάδων

Στο πλαίσιο των αλλαγών καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών αυτών μονάδων ήταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια, λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού.

Οι νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας στον Έβρο, το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού στη Γ’ Αθήνα, το Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού στη Μαγνησία, το 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου στο Ηράκλειο.

Τα νέα γυμνάσια και λύκεια

Στις νέες μονάδες περιλαμβάνονται ακόμη το Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά στο Ρέθυμνο, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου στα Δωδεκάνησα και το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου στις Κυκλάδες.

Ιδρύονται επίσης το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας με έδρα το Εμπορειό Κυκλάδων και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας με έδρα την Ηρωική Πόλη Νάουσας στην Ημαθία.

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Το υπουργείο προχωρά και στην ίδρυση λυκειακών τάξεων σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου.

Σε ποιες μονάδες ιδρύονται

Λυκειακές τάξεις ιδρύονται στο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας στη Θεσπρωτία, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας και στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου.

Η παρέμβαση αυτή αφορά σχολικές μονάδες όπου κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της φοίτησης στον ίδιο εκπαιδευτικό τύπο.

Η ενίσχυση της ειδικής αγωγής

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με ίδρυση νέων σχολικών μονάδων και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για συμπεριληπτική εκπαίδευση και ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη γνώση, ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι νέες δομές ειδικής αγωγής

Οι νέες μονάδες είναι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών στη Ροδόπη, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου στη Μαγνησία, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ καταργούνται 2 ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν λειτούργησαν ποτέ από την ίδρυσή τους.

Το μήνυμα του υπουργείου

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρει ότι οι αλλαγές γίνονται με σχέδιο, ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, ώστε ο σχολικός χάρτης να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Η υπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων δομών και στην αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, συνδέοντας τις παρεμβάσεις με την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες μάθησης και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού.