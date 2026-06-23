Ανακαινίζω 2026: Καταγγελίες για προβλήματα στην πλατφόρμα – Τι απαντά το υπουργείο

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Πολίτες καταγγέλλουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα του «Ανακαινίζω 2026», ενώ πηγές του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά.

Σοβαρές δυσκολίες στην πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω 2026» καταγγέλλουν πολίτες, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία για την έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για καθυστερήσεις, τεχνικά σφάλματα και προβλήματα στην εμφάνιση στοιχείων, με αποτέλεσμα ενδιαφερόμενοι που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να μην μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στην ηλεκτρονική διαδικασία.

Οι καταγγελίες για την πλατφόρμα

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, τα προβλήματα δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά σημαντικό αριθμό χρηστών που προσπαθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι σχετικές συζητήσεις καταγράφονται και στο φόρουμ «Ανακαινίζω 2026 – Επιδοτούμενο πρόγραμμα» στο Facebook, όπου πολίτες περιγράφουν εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθειά τους να εκδώσουν τη βεβαίωση.

Ακίνητα που δεν εμφανίζονται σωστά

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναφέρονται αφορά την εμφάνιση των ακινήτων στην πλατφόρμα.

Πολίτες υποστηρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται όλα τα ακίνητα του ιδιοκτήτη, αλλά μόνο η κύρια κατοικία ή ακόμη και ακίνητο στο οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως φιλοξενούμενος ή ενοικιαστής.

Το ζήτημα με τις κενές κατοικίες

Ιδιαίτερη δυσκολία καταγράφεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στις κενές κατοικίες, παρότι το πρόγραμμα αφορά και την ανακαίνιση κλειστών ή κενών σπιτιών.

Ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να δηλώσουν τέτοια ακίνητα, επειδή το σύστημα δεν τα αναγνωρίζει, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα εκδίδει βεβαιώσεις μόνο για κατοικίες που ήδη κατοικούνται.

Παραδείγματα προβλημάτων που αναφέρονται

Οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για κατοικίες που μεταβιβάστηκαν το 2026, ακίνητα με κομμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχές που παραμένουν καταχωρημένες σε παλιούς ιδιοκτήτες ή αποβιώσαντα πρόσωπα.

Παράλληλα, αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα στη διασύνδεση μεταξύ ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μπορεί να οδηγεί στο να μην εμφανίζονται καθόλου ορισμένες κενές κατοικίες στην ηλεκτρονική διαδικασία.

Στοιχεία τέκνων, επιχειρήσεις και διορθώσεις

Στις αναφορές περιλαμβάνονται και προβλήματα με την εμφάνιση πληροφοριών για τα τέκνα, στοιχείο που μπορεί να επηρεάζει την αξιολόγηση της αίτησης.

Σε άλλες περιπτώσεις γίνεται λόγος για λανθασμένη αντιμετώπιση ατομικών επιχειρήσεων και αγροτών από το σύστημα, καθώς και για πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά εμφανίζονται ως μη επιλέξιμοι.

Το αίτημα για άμεσες διορθώσεις

Ιδιαίτερο ζήτημα τίθεται για όσους υπέβαλαν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης του 2025, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν μπορούν να επανυποβάλουν διορθωμένη αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν άμεση διερεύνηση των τεχνικών δυσλειτουργιών, επίσημη ενημέρωση για τα σφάλματα της πλατφόρμας και διόρθωση των προβλημάτων, ώστε να μη χαθεί το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Παράλληλα, αναφέρουν ότι το διαθέσιμο email επικοινωνίας δεν απαντά, ενώ ο αυτόματος τηλεφωνητής ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τηλεφωνητές.

Τι απαντά το υπουργείο

Από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ, πηγές αναφέρουν ότι οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία είναι και η τεχνικά αρμόδια, είναι πως η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, παρέχονται ποσοτικά στοιχεία για την πρόοδο στις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ επισημαίνεται ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, κατά τις ίδιες πηγές, μπορεί να συνδέεται με ορισμένες από τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία.

Με πληροφορίες από newsit