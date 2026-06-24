Επίδομα αδείας 2026: Πότε πληρώνεται και ποιοί το δικαιούνται

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Αυξημένο είναι το επίδομα αδείας το 2026 για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ η καταβολή του συνδέεται με την έναρξη της καλοκαιρινής άδειας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας και πώς υπολογίζεται το ποσό.

Για το 2026, η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και το επίδομα αδείας, ανεβάζοντας το ποσό για όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση.

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Η καταβολή του γίνεται με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά, σε δόσεις, μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται αποκλειστικά σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση.

Αντίθετα, δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Η υποχρέωση του εργοδότη για την άδεια

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια στον εργαζόμενο.

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Η άδεια πρέπει να δοθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Αυξημένο ποσό το 2026

Η σημαντικότερη αλλαγή για φέτος αφορά όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και το θερινό επίδομα αδείας.

Πόσο διαμορφώνεται το επίδομα

Μετά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, το επίδομα αδείας διαμορφώνεται στα 589,41 ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό το προηγούμενο έτος ήταν 556,05 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την αύξηση που προκύπτει λόγω της μεταβολής των κατώτατων αποδοχών.

Πώς υπολογίζεται για τους μισθωτούς

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών.

Τι ισχύει για τους ημερομίσθιους

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το ποσό του επιδόματος αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.

Για ακριβή υπολογισμό, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ διαθέτει ειδική online εφαρμογή στην ιστοσελίδα του.

Τι αλλάζει στον προγραμματισμό των αδειών

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προγραμματιστεί η ετήσια άδεια.

Μέχρι πρότινος, η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία, εκτός αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου, ενώ ο νόμος απαιτούσε τουλάχιστον δύο εβδομάδες συνεχόμενης χορήγησης.

Η κατάτμηση της άδειας

Με τη νέα διάταξη θεσμοθετείται η δυνατότητα για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας μέσα στο έτος.

Η άδεια θα μπορεί να μοιράζεται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα, κατόπιν συμφωνίας και συναίνεσης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, ακόμη και σε τέσσερις επιμέρους περιόδους.