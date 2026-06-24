Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Ιταλικά

Έφτασε το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, και, όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές και οι καθηγητές θα επιστρέψουν στα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, ως επίσημη ημέρα της έναρξης μαθημάτων έχει θεσπιστεί η 11η Σεπτεμβρίου, η οποία για το 2026 πέφτει ημέρα Παρασκευή. Ο αγιασμός, λοιπόν, θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι μόνον […]