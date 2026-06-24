Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμοί

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Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Η ανακοίνωση γίνεται μία ημέρα νωρίτερα σε σχέση με πέρσι.

Υπενθυμίζουμε ότι, την περσινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε να στέλνει τα SMS με τις βαθμολογίες των υποψηφίων νωρίς το μεσημέρι. Αυτό αναμένεται να ισχύσει και φέτος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Συνήθως, αναρτώνται μετά τις 10 το πρωί στα Λύκεια της χώρας.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

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Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

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