Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ΝΕΑ ονόματα

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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπονται για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για τρία σχολικά έτη.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπονται για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ.

Η απόφαση αφορά εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε φορείς με αντικείμενο συνδεδεμένο με το βιβλίο, τη γνώση, την πρόσβαση στην πληροφορία και τη λειτουργία βιβλιοθηκών, καλύπτοντας χρονικό διάστημα τριών σχολικών ετών.

Ποιους αφορά η απόφαση

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αποσπάσεις προβλέπονται για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, καθώς και για Δημόσιες Βιβλιοθήκες, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών που καλούνται να καλυφθούν.

Για ποια σχολικά έτη ισχύουν

Η απόφαση έχει ισχύ για τρία διαδοχικά σχολικά έτη.

Συγκεκριμένα, αφορά τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, γεγονός που δίνει πολυετή διάρκεια στις συγκεκριμένες αποσπάσεις.

Η σημασία των αποσπάσεων

Οι αποσπάσεις σε βιβλιοθήκες συνδέονται με τη λειτουργία φορέων που έχουν εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο.

Η παρουσία εκπαιδευτικών σε τέτοιες δομές μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την ανάγνωση, την εκπαιδευτική διαδικασία και την επαφή των πολιτών με το βιβλίο και τη γνώση.

Η σχετική απόφαση καθορίζει τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για την τριετία 2026-2029.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην απόφαση για τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις αποσπάσεις και τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Η απόφαση εδώ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΑΣΥ για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029

Η απόφαση εδώ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029

H σπόφαση ΕΔΩ