ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για νέες προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ

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Έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για 5 θέσεις στον e-ΕΦΚΑ στη Θήρα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

ΑΣΕΠ– Ανοιχτή είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 5 ατόμων στον e-ΕΦΚΑ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη αναγκών στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Κυκλάδων, στη Θήρα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ».

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αφορούν τα τυπικά προσόντα και το ποινικό μητρώο.

Οι τρόποι αποστολής

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Στην περίπτωση εξουσιοδότησης, απαιτείται η υπογραφή του υποψηφίου να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή.

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Υποβολή με συστημένη επιστολή

Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η διεύθυνση αποστολής είναι: Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών, Ακαδημίας 22, 4ος όροφος, γραφείο 5, Τ.Κ. 10671, Αθήνα.

Στον φάκελο της αίτησης πρέπει να αναγράφεται ως θέμα: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2026 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στον e-ΕΦΚΑ».

Για πληροφορίες δίνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3729707 και 210-3729645.

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Οι ειδικότητες της προκήρυξης

Στην προκήρυξη προβλέπονται 2 θέσεις για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Παράλληλα, ζητούνται 3 άτομα για την ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κινηθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προκήρυξη, καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Η πρόσληψη αφορά προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι θέσεις προορίζονται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κυκλάδων του e-ΕΦΚΑ στη Θήρα.