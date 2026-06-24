Πολλαπλό βιβλίο: Η ανησυχία των γονέων για σχολεία «πολλών ταχυτήτων» – Φόβοι για νέες ανισότητες

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Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ναυπλίου ζητά την απόσυρση της απόφασης για το πολλαπλό βιβλίο, εκφράζοντας ανησυχία για νέες ανισότητες στα σχολεία.

Έντονη ανησυχία για την εφαρμογή του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου» εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ναυπλίου, ζητώντας την απόσυρση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καλέσει τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν, μέχρι τη λήξη του φετινού διδακτικού έτους, τα σχολικά εγχειρίδια που θα χρησιμοποιηθούν το σχολικό έτος 2027-2028.

Η ανησυχία των γονέων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ναυπλίου επισημαίνει ότι η διαδικασία προκαλεί προβληματισμό, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μελετήσουν και να αξιολογήσουν μεγάλο αριθμό βιβλίων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η διαδικασία αυτή ζητείται στο τέλος μιας απαιτητικής σχολικής χρονιάς, όταν τα σχολεία έχουν ήδη αυξημένες υποχρεώσεις.

Τι αλλάζει με το πολλαπλό βιβλίο

Σύμφωνα με την Ένωση, το πολλαπλό βιβλίο παρουσιάζεται ως διεύρυνση επιλογών, ωστόσο στην πράξη κάθε μαθητής θα συνεχίσει να διδάσκεται ένα μόνο βιβλίο.

Η βασική αλλαγή, όπως σημειώνεται, είναι ότι διαφορετικά σχολεία θα μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά βιβλία, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την ενιαία μορφωτική πορεία των μαθητών.

Φόβοι για σχολεία πολλών ταχυτήτων

Οι γονείς εκφράζουν τον φόβο ότι η νέα διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Όπως αναφέρουν, ανάλογα με την περιοχή, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και το προφίλ κάθε σχολικής μονάδας, υπάρχει κίνδυνος να διαμορφωθούν διαφορετικές εκπαιδευτικές ταχύτητες και διαφορετικές μορφωτικές ευκαιρίες για τα παιδιά.

Το ζήτημα της ισότητας

Η Ένωση τονίζει ότι το ενιαίο σχολικό βιβλίο, παρά τις όποιες αδυναμίες του, διασφάλιζε για δεκαετίες έναν κοινό βασικό κορμό γνώσεων για όλους τους μαθητές. Αυτό, όπως σημειώνεται, είχε ιδιαίτερη σημασία επειδή όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή την κοινωνική κατάσταση της οικογένειάς τους, είχαν πρόσβαση στο ίδιο βασικό περιεχόμενο.

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν θεωρούν τα σχολικά βιβλία υπεράνω κριτικής ούτε απορρίπτουν τη συζήτηση για τη βελτίωσή τους. Αντίθετα, υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται ουσιαστικός διάλογος για το περιεχόμενο των βιβλίων, για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και για το πώς η γνώση συνδέεται με τις σύγχρονες κοινωνικές, επιστημονικές και μορφωτικές ανάγκες.

Τα προβλήματα στα σχολεία

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ναυπλίου σημειώνει ότι, την ίδια ώρα, τα σχολεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά καθημερινά προβλήματα.

Αναφέρεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, στα κενά στην παράλληλη στήριξη, στην ανεπαρκή στελέχωση με σχολικούς νοσηλευτές και άλλες υποστηρικτικές δομές, καθώς και στα προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στις συγχωνεύσεις τμημάτων, στην υποχρηματοδότηση και στις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι αυτά είναι τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη μόρφωση, την ασφάλεια και την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Πολιτεία.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ναυπλίου ζητά να αποσυρθεί η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση.

Παράλληλα, ζητά να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για επιστημονική, παιδαγωγική και κοινωνική συζήτηση γύρω από το ζήτημα των σχολικών βιβλίων.

Οι γονείς διεκδικούν ένα πραγματικά δημόσιο και ενιαίο σχολείο για όλα τα παιδιά, με σύγχρονα βιβλία, επαρκή χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό.

Ζητούν ίσες μορφωτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, χωρίς κατηγοριοποιήσεις, διαφοροποιήσεις και αποκλεισμούς μέσα στο δημόσιο σχολείο.