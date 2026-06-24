Κατατακτήριες εξετάσεις: Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεση λύση για τα προβλήματα στα Πανεπιστήμια

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Σοβαρές αρρυθμίες στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημίων καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, κάνοντας λόγο για ασάφειες, καθυστερήσεις και διαφορετικές πρακτικές από Τμήμα σε Τμήμα, που έχουν οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων και σε πλήγμα στην αξιοπιστία της διαδικασίας.

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, και ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας, Σωκράτης Κάτσικας, ζητούν άμεση λύση από το υπουργείο Παιδείας, ειδικά για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερό και ενιαίο πλαίσιο, με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και ουσιαστικό ρόλο της ΕΘΑΑΕ στην εποπτεία και αξιολόγηση των διαδικασιών.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και Υπεύθυνου του ΚΤΕ Παιδείας – ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και του Σωκράτη Κάτσικα, Γραμματέα του Τομέα Παιδείας – ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τα προβλήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημίων:

Άμεσα λύση στα προβλήματα των κατατακτήριων εξετάσεων των ΑΕΙ

Οι ασάφειες, οι καθυστερήσεις και οι διαφορετικές πρακτικές μεταξύ Τμημάτων ανέδειξαν σοβαρά προβλήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία υποψηφίων δύο ταχυτήτων, υπονομεύοντας την ισονομία και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι τυχαία. Αποτελούν συνέπεια ενός μοντέλου αποσπασματικών παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς επαρκή διάλογο με τα Ιδρύματα και χωρίς ενεργοποίηση των θεσμικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έχει θεσμική αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει την ποιότητα των ακαδημαϊκών διαδικασιών, να παρακολουθεί την τήρηση ενιαίων προδιαγραφών, να εισηγείται βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο και να αξιολογεί την εφαρμογή των διαδικασιών από τα ΑΕΙ. Ωστόσο, η ΕΘΑΑΕ δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στο σχεδιασμό και την εποπτεία των κατατακτηρίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που αφήνει περιθώρια για άνιση εφαρμογή, ελλιπή ενημέρωση και ακαδημαϊκή ασυνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι η ΕΘΑΑΕ πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση ενός σταθερού, αξιόπιστου και ποιοτικού πλαισίου και για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Παράλληλα, πιστεύουμε ότι το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων δεν αποτελεί διακοσμητικό προσδιορισμό αλλά ρητή συνταγματική επιταγή. Τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, στα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, και στην οργάνωση των εξετάσεων. Η Πολιτεία οφείλει να θέτει το πλαίσιο, όχι να επιβάλλει λύσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την ακαδημαϊκή πραγματικότητα, ενώ η ΕΘΑΑΕ να έχει ρόλο εποπτείας της τήρησης ενιαίων προδιαγραφών, αξιολόγησης των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα Πανεπιστήμια, και δημοσιοποίησης ετήσιας έκθεσης για τις κατατακτήριες.

Δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν μια άλλη αντίληψη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ας φροντίσει τουλάχιστον η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να βρει άμεσα λύση, ειδικά για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τις προτάσεις των υποψηφίων.

Με εκτίμηση

Στέφανος Παραστατίδης

Βουλευτής Κιλκίς

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Τομεάρχης Παιδείας