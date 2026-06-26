Νηπιαγωγεία: Κλείνουν σχολεία που έχουν παιδιά – Τι καταγγέλλουν οι νηπιαγωγοί

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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Νηπιαγωγείων, ζητώντας επανεξέταση των αποφάσεων, διαφάνεια στα κριτήρια και ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Έντονη ανησυχία προκαλούν στους νηπιαγωγούς οι συνεχείς συγχωνεύσεις και καταργήσεις Νηπιαγωγείων, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νηπιαγωγών να ζητά την άμεση επανεξέταση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

Με επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο ΠΑΣΥΝ κάνει λόγο για μια διαδικασία που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με αριθμούς, καθώς πίσω από κάθε σχολική μονάδα υπάρχουν παιδιά, οικογένειες, εκπαιδευτικοί και τοπικές κοινωνίες.

Το αίτημα του ΠΑΣΥΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών ζητά να επανεξεταστούν άμεσα οι συγχωνεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

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Παράλληλα, ζητά πλήρη διαφάνεια στα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις, καθώς και ουσιαστικό διάλογο με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά μέσα στις σχολικές αίθουσες.

«Δεν είναι αριθμοί, είναι παιδιά και σχολεία»

Στην επιστολή του, ο ΠΑΣΥΝ τονίζει ότι οι συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων δεν είναι απλώς αριθμοί σε πίνακες.

Όπως επισημαίνει, κάθε απόφαση αφορά παιδιά που χάνουν το σχολικό περιβάλλον που γνώριζαν, γονείς που βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει, εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν σε πιο δύσκολες συνθήκες και κοινότητες που χάνουν έναν βασικό πυλώνα τους.

Τα στοιχεία που προκαλούν ανησυχία

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το σχολικό έτος 2022-2023 συγχωνεύθηκαν 43 Νηπιαγωγεία, ενώ ακολούθησαν νέες συγχωνεύσεις το 2023-2024.

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Το 2024-2025 προστέθηκαν ακόμη 36 Νηπιαγωγεία στον κατάλογο, ενώ τη φετινή χρονιά ανακοινώθηκαν 70 νέες συγχωνεύσεις και 40 Νηπιαγωγεία οδηγούνται σε κλείσιμο.

Η ανησυχία για μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες

Ο ΠΑΣΥΝ υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό για το μέλλον της προσχολικής εκπαίδευσης.

Η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη για μικρές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου το Νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί μόνο ως εκπαιδευτική μονάδα, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Το παράδειγμα του Πολυγύρου

Στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά στην περίπτωση του Πολυγύρου, όπου, σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΝ, καταργήθηκε Νηπιαγωγείο που δεν ήταν σχολική μονάδα με ένα ή δύο παιδιά.

Όπως αναφέρεται, επρόκειτο για Νηπιαγωγείο με αξιόλογο αριθμό μαθητών και μαθητριών, το οποίο, με τις νέες εγγραφές, μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά ως μονοθέσιο.

Τα ερωτήματα που θέτουν οι νηπιαγωγοί

Ο Σύλλογος θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας απαντήσεις για το παιδαγωγικό όφελος τέτοιων αποφάσεων.

«Γιατί κλείνει ένα σχολείο που έχει παιδιά;», διερωτάται, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σαφές πώς εξυπηρετείται το συμφέρον των παιδιών όταν λιγότερα σχολεία καλούνται να εξυπηρετήσουν περισσότερους μαθητές.

Οι συνέπειες μέσα στην τάξη

Ο ΠΑΣΥΝ υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις έχουν άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των Νηπιαγωγείων.

Όπως αναφέρει, σημαίνουν περισσότερα παιδιά στην ίδια αίθουσα, λιγότερο χρόνο για κάθε παιδί, μεγαλύτερη δυσκολία στην εξατομικευμένη υποστήριξη και πιο δύσκολη εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Πίεση στους εκπαιδευτικούς και λιγότερες οργανικές θέσεις

Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι οι συγχωνεύσεις αυξάνουν την πίεση στους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, συνδέονται με λιγότερες οργανικές θέσεις και περιορισμένες προοπτικές διορισμού, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΝ, αποδυναμώνει σταδιακά το δημόσιο Νηπιαγωγείο.

«Η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι λογιστικό μέγεθος»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών τονίζει ότι η προσχολική εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως λογιστικό μέγεθος.

Όπως σημειώνει, το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με το σχολείο και η βάση πάνω στην οποία χτίζεται ολόκληρη η εκπαιδευτική του πορεία.

Το μήνυμα προς το ΥΠΑΙΘΑ

Ο ΠΑΣΥΝ δηλώνει ότι δεν θα παρακολουθήσει αδιαμαρτύρητα τη συρρίκνωση της δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, θα συνεχίσει να αναδεικνύει κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης συγχώνευσης και να διεκδικεί ένα ισχυρό, ποιοτικό και πραγματικά δημόσιο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά.

Η ουσία της διαμαρτυρίας

Η επιστολή του Συλλόγου αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που δεν περιορίζεται στην κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πώς οργανώνεται η προσχολική εκπαίδευση, με ποιες προτεραιότητες λαμβάνονται οι αποφάσεις και αν οι ανάγκες των παιδιών και των σχολικών κοινοτήτων λαμβάνονται πραγματικά υπόψη.