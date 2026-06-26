Ανοίγουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

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Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 24 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, με προθεσμία έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 18:00, η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 24 ατόμων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της δράσης για την προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στις 23:59.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης, ενώ το εμπρόθεσμο κρίνεται αποκλειστικά με βάση την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Πώς γίνεται η υποβολή

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: gov.gr, Εργασία και ασφάλιση, Απασχόληση στον δημόσιο τομέα, Αίτηση πρόσληψης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Οι 24 θέσεις κατανέμονται σε δύο περιοχές.

Συγκεκριμένα, 16 θέσεις αφορούν τον νομό Αττικής και 8 θέσεις τον νομό Λάρισας, ενώ η αναλυτική κατανομή ανά νομό περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση ΣΟΧ1-2026 που έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ.

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Οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον συνεχιστεί η δράση στο πλαίσιο της οποίας γίνονται οι προσλήψεις.

Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στη σωστή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης.

Λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή μπορεί να οδηγήσουν σε μη ορθή μοριοδότηση, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα προβλέπονται στο παράρτημα ανακοινώσεων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος λαμβάνει σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ.

Το αποδεικτικό περιλαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η αίτηση μπορεί να αφορά θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού, δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Η δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, είτε στην ίδια είτε σε περισσότερες αιτήσεις, οδηγεί αυτοδικαίως σε ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η ΔΥΠΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλον τρόπο.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και όχι με φυσική παρουσία, αποστολή εγγράφων ή άλλο μέσο.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου.

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Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών.

Δωρεάν φιλοξενία και πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

Η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα κριτήρια επιλογής για τη φιλοξενία παιδιών

Τα κριτήρια επιλογής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Προτεραιότητα δίνεται σε οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα, καθώς και σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά παιδιά, γονείς με αναπηρία και άλλες κοινωνικές κατηγορίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους και να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα πεδία πριν από την οριστική υποβολή.

Η προθεσμία της 6ης Ιουλίου είναι κρίσιμη, καθώς μετά τη λήξη της δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία.