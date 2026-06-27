Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026 και το «αγκάθι» της ΕΒΕ

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Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 φέρνουν νέες εκτιμήσεις για τις βάσεις, με πτώση στο 1ο και 4ο πεδίο, άνοδο στο 2ο και 3ο, αλλά και έντονο προβληματισμό για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Βάσεις 2026 – Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών 2026, οι υποψήφιοι στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν διαφορετικές τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

Οι φετινές επιδόσεις φέρνουν εκπλήξεις που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις σχολές υψηλής ζήτησης, ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση στα ΑΕΙ.

Το ζήτημα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Μιλώντας στο NEWS 24/7, ο καθηγητής Φυσικής και φροντιστής Γιώργος Χατζητέγας στάθηκε αρχικά στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία εφαρμόζεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Όπως επισημαίνει, το μέτρο αφήνει εκτός ένα σημαντικό μέρος των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων των ΕΠΑΛ, ενώ παράλληλα οδηγεί σε χιλιάδες κενές θέσεις στα ΑΕΙ, ακόμη και σε σχολές με ζήτηση.

Οι κενές θέσεις και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ο κ. Χατζητέγας συνδέει το ζήτημα της ΕΒΕ και με το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς πλέον υπάρχει πρόσβαση και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τρίχρονες προπτυχιακές σπουδές.

Βάσεις 2026: Τα μαθήματα που φέρνουν άνοδο, πτώση και ανατροπές

Παράλληλα, τονίζει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί επίσημα ως προς την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή αν πράγματι επιτυγχάνει τον στόχο για τον οποίο εφαρμόστηκε.

Η σύγκριση με τη βάση του 10

Ο έμπειρος εκπαιδευτικός υπενθυμίζει και το παράδειγμα της βάσης του 10, που εφαρμόστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Όπως αναφέρει, τότε έγινε αντιληπτό ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τη λογική των προαγωγικών εξετάσεων του σχολείου.

«Αδιάβλητο σύστημα, αλλά απορρίπτει πολλά παιδιά»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, το ελληνικό εξεταστικό σύστημα θεωρείται και είναι αδιάβλητο, ωστόσο την ίδια στιγμή απορρίπτει πολλούς υποψηφίους.

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο μετά τις βαθμολογίες

Αυτό, όπως σημειώνει, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα μετακίνησης υποψηφίων από το ένα επιστημονικό πεδίο στο άλλο, προκειμένου να ξεπεράσουν τον εξεταστικό φραγμό της ΕΒΕ.

1ο πεδίο: Ελαφρά πτώση στις ανθρωπιστικές σπουδές

Για το 1ο επιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών, η εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις θα κινηθούν ελαφρώς πτωτικά.

Η μείωση υπολογίζεται περίπου στα 100 με 150 μόρια, επηρεάζοντας τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις σχολές του πεδίου.

2ο πεδίο: Άνοδος στις βάσεις

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, ο Γιώργος Χατζητέγας εκτιμά ότι θα υπάρξει άνοδος των βάσεων.

Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο πεδίο έχει εξελιχθεί σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ πολύ καλών και αριστούχων μαθητών, γεγονός που θα πιέσει τις βάσεις προς τα πάνω.

Οι κενές θέσεις στο 2ο πεδίο

Παρά την άνοδο των βάσεων, ο κ. Χατζητέγας επισημαίνει ότι στο 2ο πεδίο αναμένεται να καταγραφούν και πολλές κενές θέσεις στα ΑΕΙ.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τη λειτουργία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τον τρόπο με τον οποίο περιορίζει την πρόσβαση υποψηφίων σε συγκεκριμένα τμήματα.

3ο πεδίο: Η Φυσική ανεβάζει τις βάσεις

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, η Φυσική φαίνεται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Τα θέματα ήταν σαφώς ευκολότερα, με αποτέλεσμα να καταγραφεί τριπλασιασμός των αριστούχων στη βαθμολογική κλίμακα 18-20. Το ποσοστό των αρίστων πλησίασε το 30%, ενώ συνήθως κινούνταν περίπου στο 10%.

Αύξηση 200 με 250 μορίων στο 3ο πεδίο

Η επίδοση αυτή στη Φυσική αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των βάσεων στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

Η εκτίμηση κάνει λόγο για άνοδο της τάξης των 200 με 250 μορίων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Ο Γιώργος Χατζητέγας υπογραμμίζει ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι κρίσιμη διαδικασία για τους υποψηφίους.

Όπως αναφέρει, καθώς το δημόσιο σχολείο κλείνει στα τέλη του μήνα, τα φροντιστήρια αποτελούν συχνά βασικό σημείο υποστήριξης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους στη συγκεκριμένη διαδικασία.

4ο πεδίο: Πτώση λόγω Οικονομίας

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, των Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής, η εικόνα είναι διαφορετική.

Τα δύσκολα θέματα στο μάθημα της Οικονομίας αναμένεται να οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων, η οποία εκτιμάται περίπου στα 150 με 200 μόρια.

Καθοριστικό στοιχείο για την πορεία των βάσεων στο 4ο πεδίο είναι οι επιδόσεις στην Οικονομία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μόλις το 14% των υποψηφίων κινήθηκε στη βαθμολογική κλίμακα 18-20, ποσοστό που αναμένεται να επηρεάσει τις βάσεις των σχολών του πεδίου.

Με βάση την πρώτη αποτίμηση μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, το 1ο και το 4ο πεδίο εμφανίζουν πτωτικές τάσεις, ενώ το 2ο και το 3ο πεδίο κινούνται ανοδικά.

Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, θα κριθεί και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό, ειδικά στις σχολές μεγάλης ζήτησης όπου οι μεταβολές στις προτιμήσεις μπορούν να αλλάξουν την τελική εικόνα των βάσεων.