Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους και κίνδυνο φωτιάς

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Ισχυρά μελτέμια αναμένονται στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ισχυρά μελτέμια αναμένονται στο Αιγαίο το επόμενο διάστημα, με την ένταση των ανέμων να αυξάνεται σημαντικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να ανεβαίνει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αστάθεια που επικρατεί σήμερα θα αρχίσει να περιορίζεται, δίνοντας τη θέση της σε ενισχυμένους βόρειους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο.

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς, γι’ αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν.

Από το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια, ενώ στο Αιγαίο τα μελτέμια θα ενισχυθούν αισθητά.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν σε αρκετές περιοχές τα 7 μποφόρ, ενώ τοπικά η ένταση μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Πού αναμένονται οι πιο ισχυροί άνεμοι

Η κορύφωση των ανέμων αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τοπικές εντάσεις ακόμη και 8 με 9 μποφόρ.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι οι Κυκλάδες, η Εύβοια, το Στενό του Καφηρέα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη.

Ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, ξηρής ατμόσφαιρας και υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, το Σάββατο και την Κυριακή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως σε περιοχές όπου οι άνεμοι θα είναι πολύ ενισχυμένοι.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

Εκεί ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τοπικά έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου στους 35 με 36 βαθμούς.

Σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος, οι άνεμοι θα συγκρατήσουν τη θερμοκρασία σε πιο δροσερά επίπεδα.

Πιο ήπιες συνθήκες αναμένονται και σε τμήματα του Αιγαίου, όπου η επίδραση των βοριάδων θα είναι έντονη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο

Για το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε βόρεια ηπειρωτικά και Κρήτη.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, πνέοντας από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ.

Τα μελτέμια αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία προς τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προβλέπεται κάποιο ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα μέχρι τις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου, με το βασικό στοιχείο του καιρού να παραμένει η ένταση των ανέμων και ο κίνδυνος πυρκαγιών.