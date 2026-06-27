Αυτή είναι η νέα λίστα με τις κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για κολύμπι

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Τη λίστα με τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής που είναι κατάλληλες για κολύμπι και τις ακατάλληλες ακτές παρουσιάζει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΕΟ), ύστερα από σχετικές μετρήσεις που έγιναν.

Αναλυτικά:

Α. Κατάλληλες παραλίες για κολύμβηση

Οικισμός Θυμάρι. 2η παραλία. Αριστερά από το σημείο διασταύρωσης Λεωφ. Σουνίου – Σαρωνικού και Αγία Παρασκευή.

Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Θυμάρι. 4ή παραλία . Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου

Κερατέα. Οικισμός Χάρακας. Παραλία Χάρακας. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου

Λαύριο. Παραλία «Οξυγόνο». Μετά από την παραλία Μαύρη Πέτρα. Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη.

Κερατέα. Λεωφ. Δασκαλειού. 2Ο Λιμανάκι

Πόρτο Ράφτη. Ακτή Αυλακίου. Λεωφ. Αυλακίου.

Μάτι. Παραλία Αργυρά Ακτή.

Ζούμπερι. Παραλία Ζούμπερι.

Νέα Μάκρη. Παραλία Κάρλα. Λεωφ. Ποσειδώνος.

Β.Ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση

Οικισμός Όρμος Καταφυγή. Παναγία Καταφυγιώτισσα. Παραλία Παλιά Φώκαια. Στη μέση της παραλίας

Λεγραινά. Παραλία Λεγραινών. οδός Αγ. Μαρίνας και Λ. Θησέως .

Σούνιο. Παραλία Σουνίου. Λεωφ. Αθηνών– Σουνίου

Λαύριο. Παραλία Ασημάκη. Κατασκηνώσεις αριστερά.

Δήμος Λαυρεωτικής. Παραλία Πουνταζέζα.

Λαύριο. Παραλία Μαύρη Πέτρα (Νησάκι). Αρχή παραλίας, από δεξιά.

Κερατέα. 3ο Λιμανάκι Δασκαλειού. Βίντζι Δασκαλειού.

Κερατέα. 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού.

Κερατέα. Παραλία Δασκαλειό. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας.

Πόρτο Ράφτη. Παραλία Αυλάκι. Λεωφ.

Πόρτο Ράφτη. Παραλία. Λεωφ. Αυλακίου. Δεξιά γήπεδο ποδόσφαιρομπάσκετ

Πόρτο Ράφτη. Παραλία. Οδός Αγ. Μαρίνας

Πόρτο Ράφτη. Παραλία. Οδός 25ης Μαρτίου 35 – 37.

Πόρτο Ράφτη. Παραλία Άγιος Σπυρίδωνας . Λεωφ. Γ. Γκρέκου.

Βραυρώνα. Κόλπος Πεταλιών. Παραλία Κραβα.

Λούτσα. Παραλία Αρτέμιδος. Λεωφ. Αρτέμιδος

Ραφήνα. Παραλία Ραφήνας Μαρίκες. Οδός Θάλειας.

Πάντως οι επαναληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ στις ακτές της Ανατολικής Αττικής στις 15/06/2026 περιέλαβαν συνολικά 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά, τα 12 σημεία (40,0%) κρίθηκαν (Κ)ατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 σημεία (60,0%) χαρακτηρίστηκαν (Α)κατάλληλα, με βάση τα όρια της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα μικροβιολογικά φορτία (E. coli και εντερόκοκκοι). Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς πλέον τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν αριθμητικά των κατάλληλων.

Στην περιοχή από το Θυμάρι έως το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ γειτονικών ακτών. Τα δύο σημεία του Θυμαριού παραμένουν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας στον Όρμο Καταφυγή, τα Λεγραινά και η παραλία Σουνίου. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία «Οξυγόνο», η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δεικτών και χαρακτηρίστηκε κατάλληλη.

Στην περιοχή της Κερατέας η εικόνα παραμένει προβληματική. Από τα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλειό, μόνο το 2ο Λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα σημείο στην Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις E. coli. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο της περιοχής.

Στη συνέχεια της ακτογραμμής, η Βραυρώνα, η Αρτέμιδα (Λούτσα) και η Ραφήνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Στη Νέα Μάκρη, δύο από τα τρία σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ ένα σημείο παρουσίασε υπέρβαση των ορίων και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν επίσης στην παραλία του Μαραθώνα και στον Σχινιά, όπου τα δείγματα παρέμειναν εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Συνολικά, οι μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές τοπικές μικροβιακές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς κόλπους, λιμενικές εγκαταστάσεις και πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση εντοπίζονται κυρίως σε πιο ανοιχτές παραλίες, όπως το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, το Μάτι, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχινιάς, όπου η ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων.