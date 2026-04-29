Συναγερμός στις παραλίες: Εκατομμύρια μέδουσες σε Αττική και Ευβοϊκό – Το πρωτοφανές φαινόμενο που ανησυχεί τους λουόμενους

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Αττικής και του Ευβοϊκού, όπου εκατομμύρια μέδουσες έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους.

Το φαινόμενο ξεκίνησε από παραλίες του Ωρωπός και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη Νέα Μάκρη, με καταγραφές να εντοπίζονται στο Ζούμπερι και τη Ραφήνα. Κάτοικοι και λουόμενοι αναφέρουν αυξημένη παρουσία μεδουσών κοντά στις ακτές, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό.

Σύμφωνα με ειδικούς, η πρόωρη εμφάνιση συνδέεται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη και μετακίνηση των οργανισμών αυτών προς ρηχότερα νερά.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία της Cotylorhiza tuberculata, γνωστής και ως «μέδουσα τηγανητό αυγό» λόγω της χαρακτηριστικής μορφής της. Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, το είδος αυτό είναι απολύτως ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Η Cotylorhiza tuberculata μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατοστά σε διάμετρο, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και συναντάται συχνότερα τους θερμούς μήνες, όταν τα νερά είναι ήρεμα και ζεστά.

Την ίδια ώρα, στον Ευβοϊκός Κόλπος, εκατομμύρια μωβ μέδουσες έχουν καταγραφεί σε μεγάλο μήκος ακτογραμμής, από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και πρωτόγνωρο για την εποχή φαινόμενο.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι τέτοια φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας και τις αλλαγές στο θαλάσσιο οικοσύστημα.