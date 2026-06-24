Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Πού υπάρχουν ακόμη καθυστερήσεις και εκκρεμότητες

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Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών, με σημαντικές εκκρεμότητες σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, φορείς, Ειδική Αγωγή και ΚΕΔΑΣΥ.

Στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027 επικεντρώνεται η ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ, Θοδωρή Κατσωνόπουλου, μετά τις συνεδριάσεις της 23ης και 24ης Ιουνίου. Όπως προκύπτει, έχει ήδη εξεταστεί μεγάλος όγκος θεμάτων, ωστόσο παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, με το ΚΥΣΔΕ να είναι πιθανό να συνεχίσει τις συνεδριάσεις του καθημερινά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Κεντρικό ζήτημα αποτελούν οι αποσπάσεις στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Για τις συγκεκριμένες ειδικότητες απαιτείται προηγουμένως γνωμοδότηση των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών, οι οποίες έχουν συνεδριάσει, αλλά οι εισηγήσεις τους δεν είχαν ακόμη διαβιβαστεί στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ και στο ΚΥΣΔΕ. Ο αιρετός επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, χωρίς όμως να τεθεί θέμα νέας αναβολής, καθώς οι αποσπάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.

Παράλληλα, στην ενημέρωση αναδεικνύεται και το ζήτημα των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων. Με νέο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετατέθηκε εκ νέου η προθεσμία καταχώρισής τους. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν την καταχώριση στις 24 Ιουνίου, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις αναμενόταν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στις 25 Ιουνίου.

Με βάση την εικόνα που περιγράφεται, ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην Ειδική Αγωγή και στα ΚΕΔΑΣΥ στις 30 Ιουνίου, εφόσον δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθούν χρονικά εκείνες της Πρωτοβάθμιας, καθώς προηγείται η αποτύπωση των αναγκών στις κοινές ειδικότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μεγάλο «αγκάθι» της φετινής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, έως τώρα έχουν ανακοινωθεί 881 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες, όμως η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρατείνοντας την αβεβαιότητα για χιλιάδες εκπαιδευτικούς και επηρεάζοντας συνολικά το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών.

Τα υπόλοιπα υπηρεσιακά θέματα καταγράφονται πιο συνοπτικά, καθώς ο βασικός άξονας της ενημέρωσης παραμένει οι αποσπάσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται αιτήσεις ένταξης σε ειδικές κατηγορίες, αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, υποθέσεις που αφορούν ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ, αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, καθώς και παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους. Κοινό αίτημα που διατρέχει την ενημέρωση είναι η ανάγκη για διαφανές, σταθερό και αντικειμενικό πλαίσιο στις υπηρεσιακές μεταβολές.

Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ (23 και 24 Ιουνίου), έχει ολοκληρωθεί η εξέταση ενός ιδιαίτερα μεγάλου όγκου θεμάτων που αφορούν κυρίως τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Τα ΝΕΑ ονόματα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή μας, πέραν της αυριανής συνεδρίασης (25 Ιουνίου), είναι πολύ πιθανό το ΚΥΣΔΕ να συνεχίσει να συνεδριάζει καθημερινά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να διεκπεραιωθούν.

Εκκρεμότητες σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Βασική εκκρεμότητα αποτελεί η εξέταση των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Για τις μουσικές και καλλιτεχνικές ειδικότητες, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι προηγείται η γνωμοδότηση των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών. Οι επιτροπές έχουν ήδη συνεδριάσει, ωστόσο μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι σχετικές εισηγήσεις δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ και κατ’ επέκταση στο ΚΥΣΔΕ.

Από την πλευρά μας επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά ότι απαιτείται εύλογος χρόνος μελέτης των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και των εισηγήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Ο ρόλος των αιρετών δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τυπική επικύρωση αποφάσεων, αλλά προϋποθέτει ουσιαστικό έλεγχο και ενεργή συμμετοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Χωρίς αυτό πάντως να σημαίνει ότι στο χρονικό σημείο που φτάσαμε θα θέσουμε το οποιοδήποτε θέμα για αναβολή των συνεδριάσεων. Οι αποσπάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν το αμεσότερο δυνατό και δεν θα επιτρέψουμε να καθυστερήσει άλλο η διαδικασία.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε τη σταθερή θέση μας ότι το πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία πρέπει να αλλάξει. Απαιτείται ένα σύστημα με πλήρη διαφάνεια, σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, πίνακες κατάταξης, μοριοδότηση και δυνατότητα ελέγχου από όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρόκειται άλλωστε για μια ανάγκη που έχει αναγνωρίσει δημόσια και η ίδια η Υπουργός.

Εκκρεμεί επίσης η εξέταση των ενστάσεων που αφορούν τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και πιέσεις μας να εξεταστούν άμεσα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των τρεχουσών συνεδριάσεων, φαίνεται ότι το θέμα μετατίθεται για την πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων.

Λειτουργικά κενά – πλεονάσματα και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και στην ΕΑΕ

Στο μεταξύ, με νέο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ που απεστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόλις χθες, 23 Ιουνίου, μετατέθηκε εκ νέου η προθεσμία καταχώρισης των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν την καταχώριση σήμερα, 24 Ιουνίου και ώρα 15:00, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία αύριο, 25 Ιουνίου.

Εφόσον δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, θα έχουμε τη συνολική εικόνα των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων είτε την Παρασκευή 26 Ιουνίου είτε το αργότερο τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Με βάση την προεργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες και το ΚΥΣΔΕ, αλλά και εκείνη που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, παραμένει εφικτός ο στόχος ολοκλήρωσης των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην Ειδική Αγωγή και στα ΚΕΔΑΣΥ στις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθούν χρονικά εκείνες της Πρωτοβάθμιας, καθώς προηγείται η αποτύπωση των αναγκών και των κενών στις κοινές ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας.

Για τον λόγο αυτό ελπίζουμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι αποσπάσεις αναμένονται στις 29 Ιουνίου, ώστε να μην επηρεαστεί και η διαδικασία των αποσπάσεων της Δευτεροβάθμιας.

Συνεχίζεται η εκκρεμότητα με τις αποσπάσεις σε φορείς

Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να προκαλεί εύλογη αγανάκτηση η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αποσπάσεων σε φορείς.

Μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται το παρόν ενημερωτικό εξακολουθούν να εκκρεμούν αποσπάσεις σε φορείς, γεγονός που παρατείνει την αβεβαιότητα χιλιάδων συναδέλφων και συναδελφισσών και συνεχίζει να επηρεάζει ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών.

Για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται η ανάγκη να θεσπιστεί ένα σταθερό, διαφανές και προβλέψιμο σύστημα αποσπάσεων, με σαφή χρονοδιαγράμματα, αντικειμενικά κριτήρια, συγκεκριμένη μοριοδότηση και πλήρη λογοδοσία απέναντι στους εκπαιδευτικούς.

Συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ (23 & 24 Ιουνίου)

Παρατίθενται αναλυτικά τα θέματα που εξετάστηκαν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν και οι δικές μας θέσεις και παρεμβάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο.

– Αίτημα επανεξέτασης ανάκλησης μετάταξης

Το ΚΥΣΔΕ απέρριψε κατά πλειοψηφία αίτημα επανεξέτασης ανάκλησης μετάταξης. Διαφοροποιηθήκαμε, καθώς θεωρούμε ότι η επιστροφή εκπαιδευτικών στην τάξη και στην ενεργό εκπαιδευτική δράση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων ελλείψεων προσωπικού, θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται θετικά, όπως και κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

– Εξέταση αιτήσεων ένταξης σε ειδική κατηγορία

• 70 αιτήσεις πολυτέκνων: 53 θετικές, 17 αρνητικές.

• 44 αιτήσεις νεοδιόριστων με αναπηρία 75% και άνω: 41 θετικές, 3 αρνητικές.

• 45 αιτήσεις λόγω σοβαρών ασθενειών: 28 θετικές, 17 αρνητικές.

Η θέση μας ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα σοβαρά προβλήματα υγείας και διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω πρέπει να αποσπώνται κατ’ εξαίρεση για σοβαρούς λόγους υγείας. Παράλληλα, μετά από παρέμβασή μας, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την επέκταση της δυνατότητας αυτής και σε περιπτώσεις ποσοστών αναπηρίας από 50% έως 67%.

Τονίζουμε ότι οι αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και κατ’ εξαίρεση πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκτός λειτουργικών κενών (με εξαίρεση τα ΚΕΔΑΣΥ, όπου απαιτείται η ύπαρξη λειτουργικού κενού). Κατά συνέπεια, οι θέσεις που αφήνουν οι εκπαιδευτικοί στις περιοχές από τις οποίες αποχωρούν παραμένουν διαθέσιμες για το γενικό σύστημα αποσπάσεων και μπορούν να διεκδικηθούν από άλλους αιτούντες με βάση τα μόριά τους.

• 94 αιτήσεις γονέων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω: Εγκρίθηκαν όλες πλην μίας περίπτωσης, λόγω μη προσκόμισης πιστοποιητικού ΚΕΠΑ. Με την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού η αίτηση θα ικανοποιηθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ΟΠΣΥΔ, όταν το σύστημα επαναλειτουργήσει μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποσπάσεων.

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα – Σύζυγοι ενστόλων

• 264 αιτήσεις συζύγων ενστόλων: εγκρίθηκαν.

• 7 εκπρόθεσμες χειρόγραφες αιτήσεις λόγω πρόσφατων μεταθέσεων στρατιωτικών: εγκρίθηκαν.

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ

Εξετάστηκαν:

• 40 αιτήσεις για λόγους υγείας των εκπαιδευτικών ή των συζύγων τους (ένταξη σε ειδική κατηγορία). Απορρίφθηκαν οι 34 αιτήσεις για ένταξη σε ειδική κατηγορία, όμως με βάση την ως άνω αναγραφόμενη λογική για τις κατ΄εξαίρεση αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους υγείας, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων αναμένεται να ικανοποιηθεί.

• 18 αιτήσεις για λόγους υγείας τέκνων. Απορρίφθηκαν οι 3 αιτήσεις, όμως και εδώ θα ισχύσουν οι ευνοϊκές προβλέψεις για τις κατ΄εξαίρεση αποσπάσεις.

• 6 αιτήσεις πολυτέκνων. Εγκρίθηκαν όλες.

• 4 αιτήσεις νεοδιόριστων με αναπηρία 75% και άνω. Εγκρίθηκαν όλες.

• 53 αιτήσεις κατά προτεραιότητα (σύζυγοι ενστόλων, μελών ΔΕΠ και αιρετών ΟΤΑ). Εγκρίθηκαν όλες.

Εξετάστηκαν επίσης:

• 1 εκπρόθεσμη αίτηση για εξαιρετικά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (εγκρίθηκε).

• 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΤΕ16 που είχαν απενεργοποιηθεί λόγω διετίας (εγκρίθηκαν).

Αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Εξετάστηκαν συνολικά 9 αιτήσεις: 2 ΠΕ02 Φιλόλογοι, 3 ΠΕ03 Μαθηματικοί, 1 ΠΕ04.01 Φυσικός, 1 ΠΕ04.05 Γεωλόγος, 1 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, 1 ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης. Εγκρίθηκαν 4 από τις 9 αιτήσεις. Διαφοροποιηθήκαμε στις περιπτώσεις όπου η πράξη μονιμοποίησης αντιμετωπίστηκε ως προϋπόθεση αντί του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, όπως συμβαίνει στις λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές. Διαφοροποιηθήκαμε επίσης σε περιπτώσεις όπου παρέμειναν κενές θέσεις παρότι υπήρχαν αιτήσεις εκπαιδευτικών.

Παραιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους

Εξετάστηκαν οι αιτήσεις παραίτησης τριών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ06 και ΠΕ02 από τις ΔΔΕ Κορινθίας, Δυτικής Αττικής και Β΄ Αθήνας αντίστοιχα. Και οι τρεις αιτήσεις εγκρίθηκαν.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε άμεσα και υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, διεκδικώντας ταυτόχρονα διαδικασίες με διαφάνεια, αντικειμενικότητα, σαφή κριτήρια και ουσιαστικό έλεγχο προς όφελος όλων των συναδέλφων και συναδελφισσών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ (δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκκρεμούν αποσπάσεις σε φορείς)

Έως τώρα έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ 881 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ. Αναλυτικά με τα έως τώρα δεδομένα:

(1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες/φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”

8 εκπαιδευτικοί (για ένα έτος)

ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΣΔΕ!!!

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

– Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

4 εκπαιδευτικοί (2 στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας και 2 εκπαιδευτικοί στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης)

– Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028- 2029.

5 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις και ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029

287 εκπαιδευτικοί (243 σε ΔΔΕ και 44 σε ΠΔΕ)

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

1 εκπαιδευτικός

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

2 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028 2029

2 εκπαιδευτικοί

– Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

1 εκπαιδευτικός

– Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

1 εκπαιδευτικός

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

2 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

2 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

2 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029

7 εκπαιδευτικοί

– Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

19 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

6 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029

211 εκπαιδευτικοί

– Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

2 εκπαιδευτικοί

– Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026-2027

53 εκπαιδευτικοί

(2) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στις Σ.Α.Ε.Κ. και τις Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα σχολικά έτη 2026-2027,2027-2028, 2028-2029

150 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(3) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029

53 εκπαιδευτικοί Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης

35 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και 18 στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

(4) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029

63 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Η αρμοδιότητα να περάσει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στο ΚΥΣΔΕ

Η καθυστέρηση συμπαρασύρει ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς ήταν το μεγάλο «αγκάθι» (και) της φετινής διαδικασίας, προκαλώντας όχι μόνο αναστάτωση στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, αλλά και σοβαρές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον προγραμματισμό των υπηρεσιακών μεταβολών.

Άγνωστο ακόμα πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων και για αυτό την αποκλειστική ευθύνη φέρει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΙΑΘΑ!

Η καθυστέρηση αυτή είναι απαράδεκτη. Δεν επηρεάζει μόνο τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης σε φορείς, αλλά έχει ήδη επηρεάσει το σύνολο του χρονοδιαγράμματος των υπηρεσιακών μεταβολών, με πρώτο «θύμα» τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην Ειδική Αγωγή, στα ΚΕΔΑΣΥ, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος των αιρετών στα ΠΥΣΔΕ και στο ΚΥΣΔΕ είναι καθοριστικός. Απαιτείται έλεγχος, διασταύρωση των στοιχείων και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών των σχολείων, αλλά και πρόβλεψη των πρόσθετων λειτουργικών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς πρόκειται για μια κατεξοχήν δυναμική διαδικασία.

Για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτημά μας: Η αρμοδιότητα των αποσπάσεων σε φορείς πρέπει να περάσει στο ΚΥΣΔΕ. Με διαφάνεια, σαφή και μετρήσιμα κριτήρια, συγκεκριμένη μοριοδότηση και ουσιαστικό έλεγχο από τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.

Δεν είναι δυνατόν χιλιάδες συνάδελφοι να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα να παραλύει ο συνολικός σχεδιασμός των υπηρεσιακών μεταβολών.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των αιρετών του ΚΥΣΔΕ και τις θέσεις της ΟΛΜΕ (σχετική συνεδριακή απόφαση), η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, χωρίς θεσμοθετημένη μοριοδότηση, χωρίς προκαθορισμένα και διαφανή κριτήρια και χωρίς τον αναγκαίο υπηρεσιακό έλεγχο.

Η σημερινή εικόνα επιβεβαιώνει, για ακόμη μία χρονιά, ότι το υπάρχον σύστημα έχει εξαντλήσει τα όριά του.

Απαιτούμε άμεσα θεσμική αλλαγή.

Απαιτούμε διαφάνεια.

Απαιτούμε οι αποσπάσεις σε φορείς να περάσουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΔΕ.

Η ΟΛΜΕ στην πρώτη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιβάλλεται να θέσει τα επιτακτικά αυτά αιτήματα, τόσο για τις αποσπάσεις στους φορείς όσο και για την αλλαγή του θεσμικού πλασίου υπηρεσιακών μεταβολών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε πρώτη προτεραιότητα, με βάση και τις συνεδριακές αποφάσεις (20ο και 21ο Συνέδριο ΟΛΜΕ). Να απαιτηθεί οι απαιτούμενες αλλαγές να θεσμοθετηθούν ΑΜΕΣΑ, να ισχύσουν από την επόμενη κιόλας χρονιά κι αυτό να είναι αδιαπραγμάτευτο!