Οι υποτροφίες 2026-2027 – Ευκαιρίες για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά

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Με το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 να πλησιάζει, αρκετοί φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί έχουν ήδη ανακοινώσει προγράμματα υποτροφιών για μαθητές, φοιτητές και νέους ερευνητές.

Δείτε αναλυτικά όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αριστούχους αποφοίτους και τελειόφοιτους πανεπιστημίων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα χορηγηθούν έως και 20 υποτροφίες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, τη μηχανική, το περιβάλλον και την καινοτομία.

Υποτροφίες του Ιδρύματος Καρέλια

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με σημαντική οικονομική στήριξη έχουν νέοι απόφοιτοι οικονομικών και πολυτεχνικών σχολών μέσω του νέου προγράμματος υποτροφιών του Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα χορηγηθούν συνολικά 32 υποτροφίες, με το ύψος της χρηματοδότησης να φτάνει έως και τις 20.000 ευρώ για σπουδές στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιστημόνων με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της έρευνας και της επιστήμης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Ιουνίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Υποτροφίες ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συνεχίζει και το 2026 τη λειτουργία προγραμμάτων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και σε συνεργασίες με διεθνείς φορείς και πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΙΚΥ για νέες προσκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Υποτροφίες NEON για μεταπτυχιακά

Ο οργανισμός NEON προκήρυξε έξι υποτροφίες ύψους 10.000 ευρώ η καθεμία για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τομείς της Ιστορίας της Τέχνης, των Curatorial Studies και των προγραμμάτων MFA (Master of Fine Arts). Η προθεσμία έχει λήξει, ωστόσο, ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΔΩ, μπορείτε να βρείτε ενδεχομένως νέες προκηρύξεις.

Υποτροφία Schwarz Foundation για διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Η Schwarz Foundation ανακοίνωσε ανοικτή πρόσκληση για μία ετήσια υποτροφία αρχιτεκτονικής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Επίσης η προθεσμία έχει λήξει, ωστόσο, η υποτροφία απευθυνόταν σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καλύπτει πεδία όπως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η πολεοδομία, η θεωρία της αρχιτεκτονικής και η αποκατάσταση μνημείων. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 10.800 ευρώ. ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν έγκαιρα τη συλλογή δικαιολογητικών, καθώς πολλές υποτροφίες απαιτούν πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις κατάταξης, συστατικές επιστολές και επιστολή κινήτρων. Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση των επίσημων προκηρύξεων είναι απαραίτητη, καθώς νέες ευκαιρίες ανακοινώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.