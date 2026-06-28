20 παραλίες της Αττικής για να πας για μπάνιο χωρίς είσοδο
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Αν δεν θες να πληρώσεις είσοδο, να πληρώσεις ξαπλώστρες, αλλά θες να κάνεις ένα μπάνιο στην Αττική, φτιάξαμε μία λίστα με τις παραλίες που μπορείς να πας.
Ναι έχουμε γράψει και ξαναγράψει για τις παραλίες της Αττικής, τις γνωστές και τις άγνωστες, αλλά πάντα είναι χρήσιμη μία έτοιμη λίστα, με τις επιλογές που έχεις να πας για μπάνιο κοντά στην Αθήνα, χωρίς να πληρώσεις είσοδο, ξαπλώστρες και τα λοιπά.
Ετοιμάσαμε λοιπόν τη λίστα με τις 20 διαθέσιμες επιλογές που έχεις αυτό το καλοκαίρι, με τις καλύτερες παραλίες της Αττικής που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας από περίπου 45 λεπτά έως και 1μιση ώρα μακριά.
Ας γνωρίσουμε όλες τις παραλίες της Αττικής χωρίς είσοδο:
1) Άγιος Νικόλαος και Μεγάλο Καβούρι
2) Λιμανάκια Βουλιαγμένης
3) Λεγραινά
4) Ερωτοσπηλιά-Πόρτο Ράφτη
5) Κακιά Θάλασσα- Κερατέα
6) Παραλία Ζούμπερι- Νέα Μάκρη
7) Παραλία Μαρίκες- Ραφήνα
8) Βοτσαλάκια Καστέλλας
9) Εδέμ Π. Φαλήρου
10) Άγιος Κοσμάς
11) Γλυφάδα
12) Λουμπάρδα Κορωπίου
13) Γαλάζια Ακτή
14) Πεύκο
15) Μαύρο Λιθάρι
16) Θυμάρι
17) Πασαλιμάνι Σουνίου
18) Χαμόλια Βραυρώνας
19) Μάτι-Αγιος Ανδρέας-Κόκκινο λιμανάκι
20) Σχοινιάς
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