20 παραλίες της Αττικής για να πας για μπάνιο χωρίς είσοδο

Με αιχμηρό τρόπο περιγράφει ο Τηλέμαχος Κουντούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων, την πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι Διευθυντές στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι η ανάληψη αυτής της θέσης έχει μετατραπεί για πολλούς εκπαιδευτικούς από επαγγελματική εξέλιξη σε καθημερινή δοκιμασία.