Βάσεις 2026: Άνοδος σε Πολυτεχνεία και Θετικές Σχολές – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

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Άνοδο των βάσεων σε Πολυτεχνεία και Θετικές Σχολές εκτιμά ο μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, αποδίδοντας τις υψηλές επιδόσεις στη Φυσική και στα Μαθηματικά κυρίως στα ευκολότερα θέματα των Πανελλαδικών 2026.

Άνοδο των βάσεων στα Πολυτεχνεία και στις Θετικές Σχολές εκτιμά ο μαθηματικός, ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών 2026.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Στρατηγάκης συνέδεσε την αναμενόμενη αύξηση με τις υψηλές επιδόσεις των υποψηφίων σε μαθήματα όπως η Φυσική και τα Μαθηματικά, τονίζοντας ωστόσο ότι η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στα ευκολότερα θέματα και όχι σε συνολική βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών.

Άνοδος σε Πολυτεχνεία και Θετικές Σχολές

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Στράτου Στρατηγάκη, οι καλές επιδόσεις στη Φυσική και στα Μαθηματικά αναμένεται να πιέσουν ανοδικά τις βάσεις στις σχολές των Θετικών Επιστημών και στα Πολυτεχνεία.

Βάσεις 2026: Τα μαθήματα που φέρνουν άνοδο, πτώση και ανατροπές

Η εικόνα αυτή αφορά κυρίως σχολές υψηλής ζήτησης, όπου ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος και οι διαφορές στις βαθμολογίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική διαμόρφωση των βάσεων.

Τα ευκολότερα θέματα και οι επιδόσεις

Ο κ. Στρατηγάκης επισήμανε ότι οι υψηλές βαθμολογίες δεν πρέπει να ερμηνευθούν απλώς ως καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη δυσκολία των θεμάτων, καθώς σε ορισμένα μαθήματα τα ζητούμενα ήταν ευκολότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Στα Μαθηματικά του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση μειώθηκε στο 64%.

Βάσεις 2026: Ποια πεδία δείχνουν άνοδο, σταθερότητα και πτώση

Τα προηγούμενα χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό κινούνταν περίπου στο 70% με 73%, γεγονός που δείχνει μια σαφώς καλύτερη εικόνα για τους φετινούς υποψηφίους.

Η μεγάλη αλλαγή στη Φυσική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Στράτος Στρατηγάκης στη Φυσική, όπου καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των αριστούχων.

Όπως ανέφερε, δεν είναι δυνατόν οι υποψήφιοι με βαθμολογία πάνω από 19 να πενταπλασιάζονται από τη μία χρονιά στην άλλη χωρίς να έχει αλλάξει ουσιαστικά η δυσκολία των θεμάτων.

Προβληματισμός για τη δυσκολία των θεμάτων

Ο κ. Στρατηγάκης σημείωσε ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις στη δυσκολία των θεμάτων δημιουργούν προβληματισμό.

Το ζήτημα αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, καθώς η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές γίνεται πιο δύσκολη όταν δεν υπάρχει σταθερό επίπεδο απαιτήσεων από χρονιά σε χρονιά.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα μαθήματα, ο Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι στα Αρχαία Ελληνικά εξακολουθεί να καταγράφεται υψηλό ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση.

Το ποσοστό αυτό κινείται περίπου στο 55%, ενώ στην Ιστορία η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Ο κ. Στρατηγάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, διευκρινίζοντας ότι λειτουργεί ως «κόφτης» για τη συμμετοχή στο μηχανογραφικό δελτίο.

Όπως εξήγησε, η ΕΒΕ δεν αποτελεί εγγύηση εισαγωγής σε σχολή, αλλά καθορίζει ποιες επιλογές μπορεί να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος.

Πότε αναμένονται οι επίσημες τιμές της ΕΒΕ

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα καθορίζει τον δικό του συντελεστή ΕΒΕ.

Οι επίσημες τιμές αναμένεται να ανακοινωθούν στις 5 ή 6 Ιουλίου, όταν θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

Με βάση την εκτίμηση που διατύπωσε, οι υποψήφιοι με μέσο όρο κάτω από περίπου 8,27 δεν θα μπορούν να δηλώσουν κανένα τμήμα ΑΕΙ.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα μόνο υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού για τις ΣΑΕΚ, δηλαδή τις πρώην ΙΕΚ.

Ποιοι δεν επηρεάζονται ουσιαστικά

Αντίθετα, όσοι συγκεντρώνουν μέσο όρο πάνω από περίπου 15,67 δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Για τους υποψηφίους που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο αυτά όρια, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών θα εξαρτηθεί από τις ΕΒΕ των τμημάτων που τους ενδιαφέρουν.

Η σημασία του μηχανογραφικού

Η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν υπόψη όχι μόνο τα μόριά τους, αλλά και την ΕΒΕ κάθε τμήματος.

Οι επιλογές τους θα πρέπει να γίνουν με προσοχή, ειδικά σε πεδία όπου αναμένεται άνοδος των βάσεων και μεγαλύτερος ανταγωνισμός για τις σχολές υψηλής ζήτησης.

Η συνολική εικόνα για τις Βάσεις 2026

Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι οι Βάσεις 2026 δεν θα κινηθούν ενιαία σε όλα τα πεδία.

Στα Πολυτεχνεία και στις Θετικές Σχολές αναμένεται άνοδος, λόγω των καλύτερων επιδόσεων σε Φυσική και Μαθηματικά, ενώ η ΕΒΕ παραμένει καθοριστικός παράγοντας για το πόσες και ποιες σχολές θα μπορούν τελικά να δηλώσουν οι υποψήφιοι.