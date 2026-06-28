Φυσική Αγωγή: Η αντίφαση με τα θέματα των Πανελλαδικών και η πραγματικότητα στα σχολεία

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Tο ζήτημα της υποβάθμισης της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, με αφορμή την ανάδειξη της αξίας του αθλητισμού σε θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η θέση της Φυσικής Αγωγής στο ελληνικό σχολείο μπαίνει στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης, με αφορμή την αντίφαση που καταγγέλλεται ανάμεσα στην αναγνώριση της αξίας του αθλητισμού μέσα από θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων και στη διαχρονική υποβάθμιση του μαθήματος.

Το ζήτημα αφορά τις ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, τις περιορισμένες ώρες διδασκαλίας και τις αθλητικές υποδομές των σχολείων, με το ερώτημα να τίθεται προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η αντίφαση που αναδεικνύεται

Στο κείμενο της ερώτησης γίνεται αναφορά σε πρόσφατο δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, με το οποίο αναδεικνύεται η αντίφαση ανάμεσα στη σημασία που αποδίδεται στον αθλητισμό και στην πραγματική θέση της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.

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Η παρέμβαση στηρίζεται στο γεγονός ότι για δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2025 και το 2026, θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανέδειξαν τον αθλητισμό ως σημαντικό παιδαγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό.

Τα θέματα των Πανελλαδικών

Τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την ερώτηση, το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να αφιερώσει το θέμα της Παραγωγής Γραπτού Λόγου στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών στον αθλητισμό.

Οι μαθητές κλήθηκαν να αναφέρουν δύο λόγους για τους οποίους ο αθλητισμός ωφελεί τους νέους και να περιγράψουν μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία.

Η αναφορά στο μπάσκετ

Έναν χρόνο αργότερα, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2026, το μη λογοτεχνικό κείμενο των Νέων Ελληνικών είχε ως κεντρικό θέμα το μπάσκετ.

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Στο κείμενο, όπως αναφέρεται, αναδεικνυόταν η συμβολή του αθλήματος στη ζωή και την κοινωνία, στοιχείο που ενισχύει το επιχείρημα ότι ο αθλητισμός αναγνωρίζεται ως σημαντικό πεδίο διαμόρφωσης των νέων.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και βουλευτή Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κυριάκο Βελόπουλο, προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο κείμενο ζητείται να απαντηθεί αν το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, αύξηση των ωρών διδασκαλίας και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολείων.

Η κριτική για μάθημα δεύτερης κατηγορίας

Στην ερώτηση τίθεται το ερώτημα γιατί, ενώ ο αθλητισμός αναδεικνύεται στα εξεταστικά θέματα, η Φυσική Αγωγή εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως μάθημα περιορισμένης βαρύτητας.

Γίνεται λόγος για διαρκή υποβάθμιση, με αναφορές σε ελλείψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και σε χιλιάδες διδακτικές ώρες που καλύπτονται κάθε χρόνο από αναπληρωτές.

Οι ελλείψεις στις σχολικές υποδομές

Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων.

Σύμφωνα με το κείμενο, η υποβάθμιση της Φυσικής Αγωγής δεν περιορίζεται μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό ή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά συνδέεται και με τις ελλείψεις στις σχολικές αθλητικές υποδομές.

Οι ώρες Φυσικής Αγωγής στο σχολείο

Η ερώτηση αναφέρεται στις περιορισμένες ώρες Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Συνδέει το ζήτημα αυτό με το γεγονός ότι η πλειονότητα των παιδιών και των εφήβων δεν καλύπτει τα συνιστώμενα επίπεδα καθημερινής άσκησης, όπως αυτά περιγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η αναφορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Στο κείμενο σημειώνεται ότι, για παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 έως 17 ετών, συνιστώνται τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας καθημερινά.

Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται για να τεκμηριωθεί η ανάγκη ενίσχυσης της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα και όχι η περαιτέρω περιθωριοποίησή της.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η φυσική δραστηριότητα δεν συμβάλλει μόνο στη σωματική υγεία των μαθητών.

Αναφέρεται επίσης η συμβολή της στη συγκέντρωση, στη μαθησιακή απόδοση, στη διαχείριση του άγχους, στην ψυχική ανθεκτικότητα, στη βελτίωση γνωστικών λειτουργιών και στη σχολική επίδοση.

Το κείμενο συνδέει την ανάγκη ενίσχυσης της Φυσικής Αγωγής με ευρύτερα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

Γίνεται αναφορά στα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, στις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, στην καθιστική ζωή και στην υπερβολική χρήση ή εξάρτηση από οθόνες.

Τι ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας

Στο επίκεντρο της ερώτησης βρίσκεται το αίτημα για έμπρακτη ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής.

Ζητούνται περισσότεροι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολείων.

Το ερώτημα προς την υπουργό Παιδείας είναι αν το υπουργείο προτίθεται να εναρμονίσει τις εκπαιδευτικές του πολιτικές με τις επιστημονικές κατευθύνσεις και τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Η παρέμβαση καταλήγει στο ότι, διαφορετικά, δημιουργείται μια παράδοξη εικόνα: το υπουργείο εξετάζει πανελλαδικά τις αξίες του αθλητισμού, αλλά την ίδια στιγμή η Φυσική Αγωγή παραμένει σε κατάσταση υποβάθμισης σε προσωπικό, ώρες διδασκαλίας και υποδομές.