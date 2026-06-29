Υπουργείο Παιδείας για Μηχανογραφικό 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι – Οδηγίες

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Μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών 2026 έστειλε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, καλώντας τους να μελετήσουν προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών πριν από το μηχανογραφικό, ενώ αναφέρθηκε και στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο.

Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων έστειλε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μετά την επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά», ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους, τονίζοντας ότι η επόμενη μέρα δεν κρίνεται αποκλειστικά από ένα αποτέλεσμα ή από την εισαγωγή σε μια σχολή.

Το μήνυμα προς τους υποψηφίους

Ο υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι, ως πανεπιστημιακός καθηγητής αλλά και ως πατέρας, γνωρίζει την αγωνία που συνοδεύει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

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Όπως ανέφερε, για τους υποψηφίους ξεκινά μια νέα φάση στη ζωή τους, είτε αποκτήσουν τη δυνατότητα εισαγωγής στο δημόσιο πανεπιστήμιο είτε επιλέξουν έναν διαφορετικό δρόμο.

«Η ευτυχία δεν είναι μόνο το επάγγελμα και τα χρήματα»

Ο Νίκος Παπαϊωάννου έστειλε και ένα ευρύτερο μήνυμα προς τους νέους, υπογραμμίζοντας ότι η ευτυχία δεν ταυτίζεται μόνο με το επάγγελμα ή τα χρήματα.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να χαμηλώσει την πίεση που συχνά βιώνουν οι υποψήφιοι, υπενθυμίζοντας ότι η πορεία μετά τις Πανελλαδικές μπορεί να έχει περισσότερες από μία διαδρομές.

Η συμβουλή για το μηχανογραφικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, καλώντας τους υποψηφίους να αξιοποιήσουν την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία.

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Ο υφυπουργός προέτρεψε τους μαθητές να μελετήσουν προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, να τα συγκρίνουν και να πάρουν την απόφασή τους με βάση το αντικείμενο που πραγματικά θέλουν να ακολουθήσουν.

Τι είπε για τις Πανελλαδικές

Ο κ. Παπαϊωάννου ρωτήθηκε και για τη συζήτηση σχετικά με την κατάργηση ή αλλαγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως ανέφερε, οι δημόσιες τοποθετήσεις που γίνονται κατά καιρούς γύρω από το θέμα χρειάζονται ουσιαστική επεξεργασία, ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο και την αναδιάρθρωση του Λυκείου.

Ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι μόνο να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Όπως είπε, η συζήτηση αφορά ένα διαφορετικό Λύκειο, που δεν θα λειτουργεί αποκλειστικά ως εξεταστικό κέντρο για τις Πανελλαδικές, αλλά θα έχει ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό ρόλο.

Ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαϊωάννου, στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο συμμετέχουν 106 άτομα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η επιτροπή εξετάζει προτάσεις τόσο για τη μορφή του Λυκείου όσο και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο υφυπουργός στάθηκε και στο θέμα της αδιαβλητότητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως σημείωσε, ακόμη και αν υπάρχει συζήτηση για αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι Πανελλαδικές έχουν διασφαλίσει ένα αδιάβλητο πλαίσιο εξετάσεων.

Το χρονοδιάγραμμα για τις προτάσεις

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα του εθνικού διαλόγου, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι η διαδικασία ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου με ορίζοντα εννέα μηνών.

Όπως είπε, ο διάλογος αναμένεται να ολοκληρωθεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου, ώστε στη συνέχεια οι προτάσεις να τεθούν σε δημόσια συζήτηση.

Ο υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου θα ακολουθήσει περίοδος δημόσιας διαβούλευσης επί των προτάσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χρόνος μέχρι την άνοιξη της επόμενης χρονιάς θεωρείται επαρκής ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ληφθούν αποφάσεις.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι στο τραπέζι υπάρχουν προτάσεις που προβλέπουν διαδικασία τύπου Πανελλαδικών για ορισμένες σχολές.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται ακόμη για προτάσεις και πως η τελική θέση θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου της Εθνικής Επιτροπής και τη σχετική συζήτηση.

Για τους υποψηφίους, το άμεσο βήμα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Το μήνυμα του υφυπουργού Παιδείας ήταν ότι οι επιλογές πρέπει να γίνουν με προσοχή, όχι μόνο με βάση τα μόρια, αλλά και με βάση το περιεχόμενο των σπουδών, τις δυνατότητες κάθε τμήματος και την προσωπική επιθυμία του κάθε μαθητή.