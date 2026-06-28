Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιές ειδικότητες αφορά

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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις 2μμ έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59 θα διαρκέσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026–2027, σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNet, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Η διαδρομή πλοήγησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι:

gov.gr – Εκπαίδευση – Εγγραφή σε σχολείο – Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Ανοίγουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας έως τρεις (3) ειδικότητες κατάρτισης, κατά σειρά προτίμησης, από το σύνολο των σαράντα έξι (46) προσφερόμενων ειδικοτήτων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, σε έως δύο (2) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. Μέσω της συνδυασμένης παροχής θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η φοίτηση έχει συνολική διάρκεια πέντε (5) εξαμήνων και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, καθώς και ένα (1) εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πρόσκληση και τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr/