Voucher διακοπών: Τι αλλάζει στο «Τουρισμός για Όλους» και ποιοι ωφελούνται

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Χωρίς ενδιάμεση κλήρωση θα συνεχιστεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της α’ φάσης, με στόχο την κάλυψη της χειμερινής περιόδου και την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.

Χωρίς ενδιάμεση κλήρωση θα προχωρήσει η β’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», καθώς οι νέοι δικαιούχοι θα αντληθούν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της α’ φάσης.

Η επιλογή αυτή στοχεύει στη συνεχή ροή του προγράμματος και στην κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, με έμφαση στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και των λιγότερο προβεβλημένων προορισμών.

Χωρίς ενδιάμεση κλήρωση η β’ φάση

Στο νέο πλαίσιο δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση για τη συνέχεια του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες όσων δεν κληρώθηκαν στην α’ φάση, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνέχεια στην υλοποίηση και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

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Έμφαση στους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους λεγόμενους πλάγιους μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται σε αυτή την περίοδο, με στόχο να στηριχθεί ο τουρισμός εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν.

Το «Τουρισμός για Όλους» συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την «Ορεινή Ελλάδα».

Στόχος είναι η ανάδειξη και ενίσχυση ορεινών προορισμών, αλλά και η πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με διασπορά των επισκεπτών σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

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Για άγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς τέκνα από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Έως 58.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σημαντικά.

Το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει έως και τις 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία, μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές.

Πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες

Νέα στοχευμένη στήριξη προβλέπεται και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, εισάγεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας περισσότερο τις μεγάλες οικογένειες.

Τι αλλάζει σε σχέση με το 2025

Η νέα πρόβλεψη διαφοροποιείται από το πρόγραμμα του 2025, όπου η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο.

Πλέον, για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ποσό μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών από το τέταρτο παιδί και μετά.

Η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας διατηρείται και αναβαθμίζεται ως αποκλειστικό μέσο αξιοποίησης της επιδότησης.

Η διαδικασία θα υποστηρίζεται μέσα από τις ψηφιακές υποδομές του κράτους και τις πλατφόρμες gov.gr και vouchers.gov.gr.

Για μεγαλύτερη προσβασιμότητα, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Παράλληλα, προβλέπεται υποστήριξη από οργανωμένο μηχανισμό εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή όσων χρειάζονται βοήθεια στη διαδικασία.

Ποσά από 200 έως 600 ευρώ

Τα ποσά επιδότησης παραμένουν σημαντικά και κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από την περίοδο αξιοποίησης και την κατηγορία του δικαιούχου.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα συνεχίσει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο τη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Το νέο μοντέλο του «Τουρισμός για Όλους» επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνική στήριξη, διεύρυνση δικαιούχων και ενίσχυση του τουρισμού εκτός καλοκαιρινής περιόδου.

Με τη β’ φάση να αντλεί δικαιούχους από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης, τα αυξημένα εισοδηματικά όρια, την ειδική μέριμνα για ΑμεΑ και τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, το πρόγραμμα αποκτά πιο ευέλικτο και διευρυμένο χαρακτήρα.