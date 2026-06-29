Σχολεία – Εγγραφές μαθητών 2026 2027: Ανησυχία για την καθυστέρηση της εγκυκλίου – Φόβοι για κλείσιμο τμημάτων

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Η καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου για τις ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027 προκαλεί έντονη ανησυχία στις σχολικές μονάδες, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες.

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι, ενώ ο Ιούνιος φτάνει στο τέλος του και τα σχολεία ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας μετέωρο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται ο κίνδυνος να επαναληφθούν τα προβλήματα της περσινής χρονιάς, όταν η διαδικασία των εγγραφών μέσα στο καλοκαίρι οδήγησε σε καθυστερήσεις, μεταβολές τον Σεπτέμβριο και δυσκολίες στη συγκρότηση τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων.

Σχολεία: Άφαντο ακόμη το χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές μαθητών – Γιατί καθυστερεί

Σύμφωνα με την Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας, ο περιορισμένος χρόνος και η μειωμένη συμμετοχή των μαθητών κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να οδηγήσουν σε κλείσιμο τμημάτων, με άμεσες συνέπειες για τις επιλογές των μαθητών αλλά και για τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις των εκπαιδευτικών.

Η Ένωση ζητά να μην οριστικοποιηθεί κανένα τμήμα, τομέας ή ειδικότητα πριν από τον Σεπτέμβριο, ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να εγγραφούν στις επιλογές τους, ενώ παράλληλα θέτει θέμα θεσμοθέτησης σταθερού ετήσιου χρονοδιαγράμματος εγγραφών, που θα ανακοινώνεται εγκαίρως και θα σέβεται τη λειτουργία των σχολείων και τον προγραμματισμό των οικογενειών.

H καταγγελία αναλυτικά:

Ενώ ο Ιούνιος οδεύει προς το τέλος του και τα σχολεία κλείνουν, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη εκδώσει την εγκύκλιο με το χρονοδιάγραμμα των ηλεκτρονικών εγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2026-27.

Πρόκειται για ένα απαράδεκτο γεγονός που καταργεί κάθε έννοια προγραμματισμού, σοβαρότητας και διοικητικής υπευθυνότητας, δείχνει έλλειψη σεβασμού σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και δημιουργεί δυσκολίες στις σχολικές μονάδες, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας σημαντικής για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της επόμενης σχολικής χρονιάς, καθώς από τον τελικό αριθμό μαθητών εξαρτάται η δημιουργία των τμημάτων ανά σχολική μονάδα, αλλά και οι τοποθετήσεις, διαθέσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Η έναρξη των εγγραφών και των μετεγγραφών τον Ιούλιο καθιστά δύσκολη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η καθυστέρηση αυτή οδηγεί σε αδυναμία συγκρότησης των απαραίτητων τμημάτων, καθώς ο μικρός αριθμός αιτήσεων κατά την περίοδο του καλοκαιριού επιφέρει κλείσιμο τμημάτων, ειδικά κατευθύνσεων, τομέων και ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να εξαναγκάζονται να εγγραφούν σε τομείς που δεν επιθυμούν ή να αλλάξουν σχολείο. Την περσινή σχολική χρονιά, που η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούλιο, παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο μεγάλος αριθμός μεταβολών και αλλαγών μεταξύ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,γεγονός που επηρέασε τον αρχικό σχεδιασμό των σχολείων.

Απαιτούμε:

Να μην οριστικοποιηθεί κανένα τμήμα, τομέας ή ειδικότητα έως και τον Σεπτέμβρη, προκειμένου να εγγραφούν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες στα τμήματα της επιλογής τους. Να εγκριθούν όλα τα απαραίτητα τμήματα.

Να θεσμοθετηθεί ετήσιο σταθερό χρονοδιάγραμμα εγγραφών, που να δημοσιεύεται έγκαιρα και να σέβεται τη σχολική και την οικογενειακή ζωή.